बिलासपुर में एनएसयूआई का हंगामा, कुलपति बंगले का गेट तोड़ा, भूख हड़ताल पर बैठे छात्र से मिले नेता

एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रबंधन छात्रों की आवाज दबा रहा है और प्रदर्शन करने पर निष्कासित कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि 15 दिनों के भीतर निष्कासित छात्रों को पुन: प्रवेश नहीं दिया गया तो 4 नवंबर को उग्र आंदोलन किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पांच अधिकारियों को छात्रों से बातचीत के लिए भेजा लेकिन कोई हल नहीं निकला।