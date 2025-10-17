Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

बिलासपुर में एनएसयूआई का हंगामा, कुलपति बंगले का गेट तोड़ा, भूख हड़ताल पर बैठे छात्र से मिले नेता

CG Student Strike: बिलासपुर गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय ने गत दिनों प्रदर्शन में शामिल एनएसयूआई छात्र सुदीप शास्त्री को निष्कासित कर दिया, जबकि दूसरे छात्र सार्थक मिश्रा का प्रथम वर्ष प्रवेश रद्द कर दिया।

2 min read

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 17, 2025

बिलासपुर में एनएसयूआई का हंगामा, कुलपति बंगले का गेट तोड़ा, भूख हड़ताल पर बैठे छात्र से मिले नेता(photo-patrika)

बिलासपुर में एनएसयूआई का हंगामा, कुलपति बंगले का गेट तोड़ा, भूख हड़ताल पर बैठे छात्र से मिले नेता(photo-patrika)

CG Student Strike: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय ने गत दिनों प्रदर्शन में शामिल एनएसयूआई छात्र सुदीप शास्त्री को निष्कासित कर दिया, जबकि दूसरे छात्र सार्थक मिश्रा का प्रथम वर्ष प्रवेश रद्द कर दिया। दोनों छात्र पिछले तीन दिनों से मुख्य द्वार पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। गुुरुवार को एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय और कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव सहित कई पदाधिकारी छात्रों से मिलने पहुंचे।

प्रबंधन द्वारा वार्ता न किए जाने पर छात्र आक्रोशित हो गए और एनएसयूआई नेताओं के नेतृत्व में कुलपति आलोक चक्रवाल के बंगले की ओर कूच किया। गेट तोड़कर बंगले में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के पहुंचने पर बाहर ही प्रदर्शन जारी रखा।

CG Student Strike: सीयू के 5 अधिकारी और छात्रों के बीच चर्चा बेनतीजा

एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रबंधन छात्रों की आवाज दबा रहा है और प्रदर्शन करने पर निष्कासित कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि 15 दिनों के भीतर निष्कासित छात्रों को पुन: प्रवेश नहीं दिया गया तो 4 नवंबर को उग्र आंदोलन किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पांच अधिकारियों को छात्रों से बातचीत के लिए भेजा लेकिन कोई हल नहीं निकला।

सीयू में भ्रष्टाचार और तानाशाही: अटल

कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रबंधन के कई भ्रष्टाचार मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही प्रबंधन छात्रों के साथ तानाशाही रवैया अपना रहा है। यदि निष्कासन समाप्त नहीं किया गया, तो प्रदेश का सबसे बड़ा आंदोलन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होगा।

विश्वविद्यालय में शाम साढ़े छह बजे कुछ लोगों ने गेट तोड़कर कुलपति निवास में प्रवेश किया। सुरक्षा बाधा के बावजूद परिसर में घुसकर अशांति फैलाई। घटना से छात्र-छात्राएं और महिला शिक्षक भयभीत हुए। प्रदर्शनकारियों ने 4 नवंबर को बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी। मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी गई है।

Published on:

17 Oct 2025 03:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / बिलासपुर में एनएसयूआई का हंगामा, कुलपति बंगले का गेट तोड़ा, भूख हड़ताल पर बैठे छात्र से मिले नेता

