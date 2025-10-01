Raipur News: रविवि की मार्कशीट में नैक की स्पेलिंग गलत, छात्र संगठनों ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

निशुल्क कर रहे सुधार: विश्वविद्यालय को इसकी जानकारी तो नहीं है कि कितने रिजल्ट में नैक की स्पेलिंग में गड़बड़ी हुई है, लेकिन उसमें सुधार किया जा रहा है। इसके लिए किसी भी छात्र-छात्राओं से कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। जो रिजल्ट कॉलेजों में भेज दिए गए थे उन्हें भी वापस मंगवाया गया है। प्रिंटिंग को रोक दिया गया है। उसमें सुधार किया गया है। रिजल्ट को सुुधारने के बाद उसे छात्र-छात्राओं को वापस दिया जा रहा है।