Holiday: 21 से लेकर 31 दिसंबर तक हाईकोर्ट में रहेगा अवकाश, नहीं होगा कोई कामकाज! जानें वजह

शीतकालीन अवकाश के बाद 1 जनवरी 2026 से सभी कोर्ट में नियमित रूप से सुनवाई होगी। बता दें कि हाईकोर्ट द्वारा वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है। इसमें 20 दिसंबर को अंतिम कार्य दिवस पर जिला अधिवक्ता संघ द्वारा लॉडिनर का आयोजन किया गया था। इसमें रायपुर जिला न्यायालय से सभी न्यायाधीश, अधिकारी, कर्मचारीगण और अधिवक्तागण शामिल थे। बता दें कि इसका आयोजन हर साल जिला न्यायालय परिसर में किया जाता है।