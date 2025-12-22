22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Holiday: 21 से लेकर 31 दिसंबर तक हाईकोर्ट में रहेगा अवकाश, नहीं होगा कोई कामकाज! जानें वजह

Holiday: जिला न्यायालय में 21 से 31 दिसंबर तक अवकाश की घोषणा की गई है। इस दौरान संबंध न्यायाधीश के अवकाश पर प्रकरण की सुनवाई दूसरे कोर्ट में होगी।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Dec 22, 2025

Holiday

फोटो: पत्रिका

Holiday: जिला न्यायालय में 21 से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश की घोषणा की गई है। इस दौरान संबंध न्यायाधीश के अवकाश पर प्रकरण की सुनवाई दूसरे कोर्ट में होगी। इसके लिए जिला न्यायाधीश बलराम प्रसाद वर्मा द्वारा अवकाश को देखते हुए रोटेशन के आधार पर कार्य विभाजन किया गया।

शीतकालीन अवकाश के बाद 1 जनवरी 2026 से सभी कोर्ट में नियमित रूप से सुनवाई होगी। बता दें कि हाईकोर्ट द्वारा वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है। इसमें 20 दिसंबर को अंतिम कार्य दिवस पर जिला अधिवक्ता संघ द्वारा लॉडिनर का आयोजन किया गया था। इसमें रायपुर जिला न्यायालय से सभी न्यायाधीश, अधिकारी, कर्मचारीगण और अधिवक्तागण शामिल थे। बता दें कि इसका आयोजन हर साल जिला न्यायालय परिसर में किया जाता है।

अवकाश पर रहेंगे

शीतकालीन अवकाश के दौरान न्यायाधीश वार्षिक कैलेंडर वर्ष के अंतिम सप्ताह में रोटेशन के आधार पर अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान संबंधित प्रकरणों की सुनवाई अन्य न्यायालय में होगी। बता दें कि रायपुर के साथ ही अन्य सभी जिला न्यायालय में अवकाश की घोषणा की गई है।

62 दिन नहीं हुआ कामकाज

बिलासपुर हाईकोर्ट में वर्ष 2025 के अवकाश और कार्य दिवसों की जानकारी देते हुए वर्ष 2025 का कैलेंडर जारी किया गया था। इसमें 26 दिन का ग्रीष्म अवकाश और 10 दिन का शीतकालीन अवकाश रखा गया है। चीफ जस्टिस की अनुशंसा पर रजिस्ट्रार जनरल बलराम प्रसाद वर्मा ने वर्ष 2025 में हाईकोर्ट का नया कैलेंडर जारी किया था।

ये भी पढ़ें

Holiday List 2026: छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 2026 में मिलेंगी 107 दिन की छुट्टियां, देखें List
रायपुर
2026 में मिलेंगी 107 दिन की छुट्टियां (photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 08:24 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Holiday: 21 से लेकर 31 दिसंबर तक हाईकोर्ट में रहेगा अवकाश, नहीं होगा कोई कामकाज! जानें वजह

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

मुझसे शारीरिक संबंध बनाओ... बंद कमरे में दोस्त के सामने चोर ने की ये डिमांड

शारीरिक संबंध नहीं बनाने पर चोर ने नाबालिग की हत्या की (demo pic)
रायपुर

रायपुर शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया? केमिस्ट भर्ती परीक्षा में पूछा गए ये सवाल

केमिस्ट भर्ती परीक्षा (photo source- Patrika)
रायपुर

15 जनवरी तक आवेदन, विलंब शुल्क के साथ 25 जनवरी तक भरें फॉर्म

ओपन स्कूल परीक्षा (photo source- Patrika)
रायपुर

New Train Service: रेलवे ने भेजा प्रस्ताव, जल्द ही बिलासपुर से उदयपुर और कोल्हापुर तक चलेगी ट्रेन

नई ट्रेन चलाने के लिए बोर्ड को भेजा प्रस्ताव (photo source- Patrika)
रायपुर

पत्रकारों की लेखनी केवल सूचना का माध्यम ही नहीं, पर्यटन को प्रोत्साहन देने का एक सशक्त साधन भी – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

CG News: नक्सलवाद उन्मूलन में छत्तीसगढ़ ने रचा नया इतिहास, 4,000 से अधिक नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.