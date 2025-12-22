Holiday: 21 से लेकर 31 दिसंबर तक हाईकोर्ट में रहेगा अवकाश, नहीं होगा कोई कामकाज! जानें वजह

फोटो: पत्रिका
Holiday: जिला न्यायालय में 21 से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश की घोषणा की गई है। इस दौरान संबंध न्यायाधीश के अवकाश पर प्रकरण की सुनवाई दूसरे कोर्ट में होगी। इसके लिए जिला न्यायाधीश बलराम प्रसाद वर्मा द्वारा अवकाश को देखते हुए रोटेशन के आधार पर कार्य विभाजन किया गया।
शीतकालीन अवकाश के बाद 1 जनवरी 2026 से सभी कोर्ट में नियमित रूप से सुनवाई होगी। बता दें कि हाईकोर्ट द्वारा वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है। इसमें 20 दिसंबर को अंतिम कार्य दिवस पर जिला अधिवक्ता संघ द्वारा लॉडिनर का आयोजन किया गया था। इसमें रायपुर जिला न्यायालय से सभी न्यायाधीश, अधिकारी, कर्मचारीगण और अधिवक्तागण शामिल थे। बता दें कि इसका आयोजन हर साल जिला न्यायालय परिसर में किया जाता है।
शीतकालीन अवकाश के दौरान न्यायाधीश वार्षिक कैलेंडर वर्ष के अंतिम सप्ताह में रोटेशन के आधार पर अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान संबंधित प्रकरणों की सुनवाई अन्य न्यायालय में होगी। बता दें कि रायपुर के साथ ही अन्य सभी जिला न्यायालय में अवकाश की घोषणा की गई है।
बिलासपुर हाईकोर्ट में वर्ष 2025 के अवकाश और कार्य दिवसों की जानकारी देते हुए वर्ष 2025 का कैलेंडर जारी किया गया था। इसमें 26 दिन का ग्रीष्म अवकाश और 10 दिन का शीतकालीन अवकाश रखा गया है। चीफ जस्टिस की अनुशंसा पर रजिस्ट्रार जनरल बलराम प्रसाद वर्मा ने वर्ष 2025 में हाईकोर्ट का नया कैलेंडर जारी किया था।
