CG Open School Exam: ओपन स्कूल परीक्षा के लिए 15 जनवरी तक आवेदन, विलंब शुल्क के साथ 25 जनवरी तक मौका

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल प्रबंधन ने सभी पात्र विद्यार्थियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है ताकि परीक्षा प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा न हो। परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा की गई है कि वे समय-सीमा, शुल्क और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी समय रहते अध्ययन केंद्रों व वेबसाइट से प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें।