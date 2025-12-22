22 दिसंबर 2025,

रायपुर

CG Open School Exam: ओपन स्कूल परीक्षा के लिए 15 जनवरी तक आवेदन, विलंब शुल्क के साथ 25 जनवरी तक मौका

CG Open School Exam: छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल परीक्षा 2026 के लिए सामान्य शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी है।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 22, 2025

ओपन स्कूल परीक्षा (photo source- Patrika)

ओपन स्कूल परीक्षा (photo source- Patrika)

CG Open School Exam: छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर ने हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी मुख्य/अवसर परीक्षा मार्च-अप्रैल 2026 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू है। सामान्य शुल्क के साथ आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।

सामान्य तिथि के बाद विद्यार्थी 500 रुपए विलंब शुल्क के साथ 18 जनवरी से 25 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। छात्र-छात्राएं प्रवेश से संबंधित सभी जानकारी अपने निकटतम अध्ययन केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन फार्म ओपन स्कूल की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं और पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी उपलब्ध है।

CG Open School Exam: ओपन स्कूल की अपील-समय पर करें आवेदन

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल प्रबंधन ने सभी पात्र विद्यार्थियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है ताकि परीक्षा प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा न हो। परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा की गई है कि वे समय-सीमा, शुल्क और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी समय रहते अध्ययन केंद्रों व वेबसाइट से प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें।

15 जनवरी 2026 तक सामान्य शुल्क के साथ आवेदन

CG Open School Exam: ओपन स्कूल द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, सामान्य शुल्क के साथ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। जो विद्यार्थी किसी कारणवश सामान्य तिथि तक आवेदन नहीं कर पाएंगे, वे विलंब शुल्क ₹500 के साथ 18 जनवरी से 25 जनवरी 2026 तक आवेदन पत्र भर सकेंगे।

22 Dec 2025 08:26 am

