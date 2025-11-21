Dhan Kharidi 2025-26: किसानों के लिए बड़ी राहत! धान खरीदी पंजीयन और रकबा संशोधन की तिथि बढ़ी

धान की खरीदी प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिला एवं तहसील स्तर पर विशेष जांच दल गठित किए गए हैं। साथ ही जिले में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित कर विशेष निगरानी टीम तैनात की गई है, जो खरीदी अवधि तक सक्रिय रहेगी। महत्वपूर्ण रूप से, किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन ने नवीन पंजीयन एवं रकबा संशोधन की तिथि बढ़ा दी है। अब किसान 19 से 25 नवंबर तक अपना नया पंजीयन तथा रकबा संशोधन करा सकते हैं।