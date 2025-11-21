Dhan Kharidi 2025-26: किसानों के लिए बड़ी राहत! धान खरीदी पंजीयन और रकबा संशोधन की तिथि बढ़ी

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 2025-26 जारी (photo source- Patrika)
Dhan Kharidi 2025-26: दंतेवाड़ा जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी वर्ष 2025-26 का कार्य 15 नवंबर से सुचारू रूप से जारी है। खाद्य विभाग दंतेवाड़ा से प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी उपार्जन केन्द्रों में खरीदी तेज गति से चल रही है। जिले के 13,678 पंजीकृत किसानों में से अब तक 7 किसानों से कुल 83.20 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है।
वहीं आगामी खरीदी के लिए 6 किसानों को 400 क्विंटल धान बेचने के लिए टोकन जारी कर दिए गए हैं। किसानों की सुविधा और पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हुए इस वर्ष धान खरीदी व्यवस्था को और अधिक आधुनिक एवं किसान हितैषी बनाया गया है। खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, डिजिटल भुगतान व्यवस्था तथा समितियों के माध्यम से अधिकतम 10,000 रुपए तक नकद आहरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
टोकन सिस्टम को और सरल बनाया गया है, जिसके अंतर्गत किसान तुरह द्वार ऐप के माध्यम से प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक टोकन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त खरीदी केंद्रों में भी ऑपरेटर द्वारा सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक टोकन जारी किए जा रहे हैं।
धान की खरीदी प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिला एवं तहसील स्तर पर विशेष जांच दल गठित किए गए हैं। साथ ही जिले में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित कर विशेष निगरानी टीम तैनात की गई है, जो खरीदी अवधि तक सक्रिय रहेगी। महत्वपूर्ण रूप से, किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन ने नवीन पंजीयन एवं रकबा संशोधन की तिथि बढ़ा दी है। अब किसान 19 से 25 नवंबर तक अपना नया पंजीयन तथा रकबा संशोधन करा सकते हैं।
Dhan Kharidi 2025-26: खरीदी केंद्र में प्रवेश केवल टोकन में दिए गए क्यूआर कोड के आधार पर ही दिया जाएगा। सभी खरीदी केन्द्रों में नए एवं पुराने बारदाना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। केंद्रों में किसानों के बैठने की व्यवस्था, पेयजल, साफ-सुथरे शौचालय और स्वच्छ परिसर जैसी सभी मूलभूत सुविधाएँ सुनिश्चित कर दी गई हैं।
दो एकड़ तक भूमि वाले किसानों को एक टोकन,
दो से दस एकड़ तक भूमि वालों को दो टोकन
दस एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को तीन टोकन जारी किए जा रहे हैं।
