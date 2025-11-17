CG Dhan Kharidi: धान खरीदी पर सियासत गर्म! BJP बोली- किसानों का वादा पूरा कौन करेगा…

उप मुयमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस की निगरानी समिति बनाए जाने को लेकर कहा, कांग्रेस क्या निगरानी करेगी? वही कांग्रेस जिसने किसानों से बोनस का वादा किया था और कभी पूरा नहीं किया। किसानों को धान का पैसा चार-चार किस्तों में दिया गया। इनके वादों की विश्वसनीयता ही खत्म हो चुकी है। साव ने बताया कि धान खरीदी के पहले दिन ही 20 हजार क्विंटल धान खरीदा गया है और सभी खरीद केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।