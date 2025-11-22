मॉर्निंग वॉक पर निकले शिक्षक पर अचानक भालू का हमला, ग्रामीणों में भय और आक्रोश, वन विभाग अलर्ट

CG Bear Attack: सरोना तहसील में जंगली जानवरों की बढ़ती आवाजाही एक बार फिर बड़ा खतरा बनकर सामने आई है। शुक्रवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले शिक्षक गोपीचंद शोरी पर भालू ने अचानक हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना सुबह लगभग 5 बजे की है, जब शोरी रोज की तरह घर से कुछ दूरी पर टहलने निकले थे। उसी दौरान झाड़ियों की ओर से निकला भालू अचानक उन पर झपटा और उन्हें कई जगहों पर गंभीर चोटें आईं।