मॉर्निंग वॉक पर निकले शिक्षक पर अचानक भालू का हमला, ग्रामीणों में भय और आक्रोश, वन विभाग अलर्ट

शिक्षक पर भालू ने किया अचानक हमला (photo source- Patrika)
CG Bear Attack: सरोना तहसील में जंगली जानवरों की बढ़ती आवाजाही एक बार फिर बड़ा खतरा बनकर सामने आई है। शुक्रवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले शिक्षक गोपीचंद शोरी पर भालू ने अचानक हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना सुबह लगभग 5 बजे की है, जब शोरी रोज की तरह घर से कुछ दूरी पर टहलने निकले थे। उसी दौरान झाड़ियों की ओर से निकला भालू अचानक उन पर झपटा और उन्हें कई जगहों पर गंभीर चोटें आईं।
हमले की आवाज सुनकर आसपास के लोग तत्काल मौके पर पहुंचे और शोर मचाते हुए भालू को दूर भगाया। इसके बाद घायल शिक्षक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरोना ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए उन्हें कांकेर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन गहरे घावों के कारण लंबे समय तक चिकित्सकीय देखरेख जरूरी होगी।
स्थानीय निवासियों ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से बस्ती, खेतों और आसपास के इलाकों में भालू की आवाजाही लगातार देखी जा रही थी। कई ग्रामीणों ने रात के समय उसके विचरण की आवाजें सुनी थीं। इससे पहले भी ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस घटना के बाद गांव में भय और आक्रोश दोनों का माहौल है।
CG Bear Attack: ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि भालू को जल्द पकड़कर सुरक्षित जंगल क्षेत्र में छोड़ा जाए, ताकि ऐसे हमलों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। महिलाओं, बच्चों और किसानों में विशेष रूप से असुरक्षा की भावना बढ़ गई है, क्योंकि रोजमर्रा के कामों के लिए उन्हें बाहर निकलना पड़ता है।
घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग सरोना की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र में सर्च अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने कहा कि इलाके में कैमरा ट्रैप लगाए जाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर भालू को पकड़ने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और किसी भी जंगली जानवर के दिखने पर तत्काल सूचना देने की अपील की है।
बड़ी खबरेंView All
कांकेर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग