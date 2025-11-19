Elephant Rampage: कोरबा में 12 हाथियों का आतंक जारी! कॉफी प्वाइंट तक पहुंचा झुंड, वन विभाग अलर्ट

हाथियों के इस दल को दमऊधारा जंगल में विचरण करते हुए देखा गया। इसके बाद संबंधित वन अमला सतर्क हो गया है। हाथियों की निगरानी में जुट गया है। जबकि कोरबा वन परिक्षेत्र के रजगामार सर्किल में घूम रहे 12 हाथी बालको रेंज के केशलपुर पहुंच गए हैं। वहीं यह हाथियों ने यहां अब तक कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन देर सबेर हाथियों के द्वारा उत्पात मचाए जाने की संभावना को देखते हुए वन अमला सतर्क हो गया है।