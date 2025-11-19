Elephant Rampage: कोरबा में 12 हाथियों का आतंक जारी! कॉफी प्वाइंट तक पहुंचा झुंड, वन विभाग अलर्ट

कोरबा जिले में जारी है हाथियों का उत्पात (photo source- Patrika)
Elephant Rampage: वनमंडल कोरबा के बालको रेंज के केलशपुर और कॉफी प्वाइंट मार्ग पर 12 हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है। इससे मार्ग से आवाजाही करने वाले ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग ने पिकनिक मनाने जाने वालों को सतर्क कर रहा है। जिले के करतला रेंज के ग्राम बांधापाली, सेंद्रीपाली, नोनबिर्रा व पीडिया में धान की फसल को नुकसान पहुंचने के बाद 28 हाथियों ने अब सक्ती वन परिक्षेत्र का रूख कर लिया है।
हाथियों के इस दल को दमऊधारा जंगल में विचरण करते हुए देखा गया। इसके बाद संबंधित वन अमला सतर्क हो गया है। हाथियों की निगरानी में जुट गया है। जबकि कोरबा वन परिक्षेत्र के रजगामार सर्किल में घूम रहे 12 हाथी बालको रेंज के केशलपुर पहुंच गए हैं। वहीं यह हाथियों ने यहां अब तक कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन देर सबेर हाथियों के द्वारा उत्पात मचाए जाने की संभावना को देखते हुए वन अमला सतर्क हो गया है।
बालको रेंजर जयंत सरकार ने बताया कि हाथियों की मौजूदगी वाले केशलपुर, कॉफी प्वाइंट व आसपास के ग्रामों में मुनादी कराकर ग्रामीणों को सतर्क करने का काम शुरू कर दिया गया है। वन अमला ग्रामीणों से कह रहा है कि बड़ी संख्या में हाथी क्षेत्र में पहुंच गए हैं। अत: सावधानी बरतें, हाथियों तथा उसकी उपस्थिति वाले जंगल से दूरी बनाए रखें।
Elephant Rampage: कटघोरा वनमंडल के एतमानगर रेंज अंतर्गत पचरा सर्किल में 43 हाथियों का दल अभी भी विचरणरत है। हाथियों के इस दल ने एक बार फिर खेतों में पहुंचकर उत्पात मचाते हुए वहां तैयार धान की फसल को रौंदने के साथ मटियामेट कर दिया। हाथियों के इस ताजा उत्पात से 8 ग्रामीण प्रभावित हुए हैं, जिनकी धान फसल को हाथियों ने रौंद दिया है। उन्हें हजारों रुपए की आर्थिक क्षति पहुंची है।
