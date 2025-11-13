कोंडागांव में 1.24 करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक वनमंडल कार्यालय, वन मंत्री ने रखी आधारशिला

नए वनमंडल भवन निर्माण की रखी गई आधारशिला (photo source- Patrika)
CG News: दशकों पुराने कोंडागाँव वनमण्डल कार्यालय भवन की जगह अब नवीन कार्यालय भवन का निर्माण 1 करोड़ 24 लाख की लागत होगा। जिसका बुधवार को वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप व बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं विधायक लता उसेण्डी ने वैदिक मंत्रोपचार के साथ भूमि पूजन किया।
वही सुदूर अंचल ग्राम हिरामांदला से आये वन प्रबंधन समिति हिरामांदला के सदस्यों को आस्था मूलक योजना के तहत् मिनी राईस मिल (धन कुट्टी मशीन) प्रदान की गई तथा ग्रामीणजनों एवं सदस्यों को बधाई देते हुए सदस्यों को धन कुट्टी मशीन का स्थापना उपरांत सावधानी के साथ उपयोग करते हुए आपसी सामंजस्य के साथ अपनी आय में वृद्धि करने के लिये शुभकामना दी।
कोंडागांव वनमंडल अंतर्गत विगत 02 वर्षों में संयुक्त वन प्रबंधन समिति के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों को आयमूलक कार्य तथा चक्रीय निधि के द्वारा रोजगारमूलक कार्य के लिए लोन के माध्यम से रोजगार देने प्रेरित किया जाता है। किसान वृक्ष मित्र योजना के द्वारा भी हितग्राहियों के निजी भूमि में पौधा रोपण कार्य कर लाभ दिया जा रहा है। वही विधायक लता उसेण्डी ने अपने संबोधन में कहा कि, निश्चित तौर पर संसाधन के अभाव में कई बार कार्य प्रभावित होते हैं। संसाधनों का होना बहुत जरूरी है जिसमें एक नया आयाम देने का कार्य हमारे इस कोंडागांव में वनमंत्री के नेतृत्व में शुरू हो रहा है।
वन मंत्री द्वारा वनक्षेत्रों में अवैध कटाई, अवैध अतिक्रमण से संबंधित वन अपराध की रोकथाम के लिये ग्रामीणजनों एवं आम जनता से अपील की गई है तथा वन अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है, कि वनांचल ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी अवैध वनोपज से संबंधित व्यवसायिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान रखते हुये नियंत्रण किया जाए।
वनमंत्री ने कहा कि, वनमंडल कार्यालय का बहुप्रतिक्षित नवीन भवन निर्माण कार्य स्वीकृत होने एवं उसके निर्माण से वन विभाग के कर्मचारियों को शासकीय कार्यों के सम्पादन में सहुलियत होगा तथा अधिकारी और कर्मचारियों में कार्य करने के प्रति मनोबल बढ़ेगा। वन विभाग शासन का महत्वपूर्ण विभाग है। इस विभाग से क्षेत्र के ग्रामीणजनों की प्रगति की काफी संभावनाओं की उम्मीदें रहती हैं।
CG News: कोंडागांव वनमंडल द्वारा मर्दापाल में देवगुड़ी दरबार तथा पुसपाल के परोदा में ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने एवं स्थानीय निवासियों के लिये रोजगार सृजन के उद्देश्य से वन परिक्षेत्र मर्दापाल एवं कोंडागांव के अंतर्गत पुसपाल वैली व्यू पॉईंट एवं भंवरडीह नदी में रिवर-राफ्टिंग गतिविधि विकास कार्य तथा जैव विविधता एवं मर्दापाल में देवगुड़ी दरबार विकास कार्य कराये जाने 7.62 करोड़ रूपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिसकी स्वीकृति जल्द ही प्राप्त कर प्रस्तावित कार्य को मूर्त रूप प्रदान किया जायेगा, जिससे स्थानीय लोगों को सुनिश्चित आय का एक माध्यम निर्मित होगा।
बड़ी खबरेंView All
कोंडागांव
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग