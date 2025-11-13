कोंडागांव में 1.24 करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक वनमंडल कार्यालय, वन मंत्री ने रखी आधारशिला

कोंडागांव वनमंडल अंतर्गत विगत 02 वर्षों में संयुक्त वन प्रबंधन समिति के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों को आयमूलक कार्य तथा चक्रीय निधि के द्वारा रोजगारमूलक कार्य के लिए लोन के माध्यम से रोजगार देने प्रेरित किया जाता है। किसान वृक्ष मित्र योजना के द्वारा भी हितग्राहियों के निजी भूमि में पौधा रोपण कार्य कर लाभ दिया जा रहा है। वही विधायक लता उसेण्डी ने अपने संबोधन में कहा कि, निश्चित तौर पर संसाधन के अभाव में कई बार कार्य प्रभावित होते हैं। संसाधनों का होना बहुत जरूरी है जिसमें एक नया आयाम देने का कार्य हमारे इस कोंडागांव में वनमंत्री के नेतृत्व में शुरू हो रहा है।