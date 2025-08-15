Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

यश शर्मा हत्याकांड के 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, विशेष न्यायाधीश के फैसला सुनाने पर जमकर की गाली-गलौच

Yash Sharma Murder Case: राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के चर्चित यश शर्मा हत्याकांड में गुरुवार को न्यायालय ने दो सगे भाइयों समेत चार दोषियों को आजाीवन कारावास की सजा सुनाई।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 15, 2025

यश शर्मा हत्याकांड के चार आरोपियों को आजीवन कैद (फोटो सोर्स- पत्रिका)
यश शर्मा हत्याकांड के चार आरोपियों को आजीवन कैद (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Yash Sharma Murder Case: राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के चर्चित यश शर्मा हत्याकांड में गुरुवार को न्यायालय ने दो सगे भाइयों समेत चार दोषियों को आजाीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायधीश पंकज कुमार सिन्हा ने हत्याकांड में 28 गवाहों के बयान, पुलिस की केस डायरी और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए 3 महीने में सुनवाई पूरी कर आरोपियों को दंडित किया।

फैसला सुनने के बाद कोर्ट परिसर में ही चारों आरोपियों ने जमकर गाली-गलौच की और काफी देर तक कोर्ट परिसर में हंगामा मचाया। गर्लफ्रेंड को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। कोर्ट ने दोषी भाइयों चिराग एवं तुषार पंजवानी के साथ ही यश और तुषार पाहुजा को सजा दी। आरोपियों को संरक्षण देने और भगाने वाले एक अन्य आरोपी की भूमिका की पुलिस जांच कर रही है।

गर्लफ्रेंड को लेकर विवाद के चलते यश को उसके एक अन्य दोस्त के जरिए 13 अक्टूबर 2024 को पार्टी करने के बहाने चिराग (20) उसके भाई तुषार पंजवानी (21) न्यू राजेन्द्र नगर, तुषार खेमानी ( 22) और यश खेमानी (19) तेलीबांधा निवासी ने बुलवाया। युवती का नाम लेकर विवाद करने लगे। इसके बाद चारों आरोपी यश को जबरदस्ती कार में बिठाकर मंदिर हसौद ले गए। यहां शोर मचाने और पकड़े जाने के डर से यश के मुंह को कपड़े से बांध दिया था।

इसके बाद दो दिनों तक उसे वीआईपी रोड स्थित सगुन फार्म हाउस ले जाकर बंधक बनाकर रखा। बुरी तरह तड़प रहे यश को बदमाशों ने पेन किलर दवा खिलाने के साथ ही जबदस्ती शराब पिलाई थी। यहां उसकी हालत बिगड़ने पर उसे छोड़कर फरार हो गए थे।

Published on:

15 Aug 2025 08:31 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / यश शर्मा हत्याकांड के 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, विशेष न्यायाधीश के फैसला सुनाने पर जमकर की गाली-गलौच

