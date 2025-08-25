आधी रात को जुए के अड्डे पर पुलिस की दबिश, 11 गिरफ्तार, लाखों की नकदी- मोबाइल जब्त…

वैशाली नगर थाना प्रभारी अमित अदानी ने बताया कि जुआ खेलते पकड़े गए लोगों में सुंदर नगर निवासी जलाराम केटरर्स के संचालक राजेश नथवानी उर्फ बंटी जलाराम, शांतिनगर सड़क-3 निवासी मेडिकल संचालक अमरेश कुमार जैन, सड़क-3 मकान 110 निवासी विनोद अग्रवाल, वैशाली नगर ईडब्ल्यूएस-65 निवासी पवन कुमार, खुर्सीपार जोन-2 निवासी गोपाल कुमार अग्रवाल, समृति नगर सड़क-18 निवासी प्रदीप लाया, दुर्ग पोलसायपारा निवासी बुधराम निर्मलकर, जामुल ढांचा भवन निवासी मनोज सिंह, स्मृति नगर खम्हरिया दीनदयाल आई/502 निवासी अनुप कुमार धौटे, मोहनगर संतराबाड़ी दुर्ग निवासी शंक गेडवानी और जामुल हाउसिंग बोर्ड निवासी रोहन अग्रवाल शामिल हैं।