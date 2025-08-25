आधी रात को जुए के अड्डे पर पुलिस की दबिश, 11 गिरफ्तार, लाखों की नकदी- मोबाइल जब्त…

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में वैशाली नगर पुलिस ने आधी रात को ऐसे जुआ के फड़ पर छापेमारी की, जिससे हड़कंप मच गया। यह जुआ का फड़ जलाराम केटरर्स की बाउंड्री के अंदर संचालित था। जहां बड़े- बड़े बिजनेसमैन जुआ में लाखों रुपए का दाव लगा रहे थे।
पुलिस ने मौके से जलाराम केटर्स के संचालक, सुपेला मेडिकल दुकान संचालक, मोबाइल दुकान संचालक, लकड़ी और इस्पात से जुड़े 11 कारोबारियों को जुआ खेलते रंगेहाथ पकड़ा। पुलिस के मुताबिक मौके से 2 लाख 18 हजार रुपए, 10 मोबाइल और ताश पत्ती जब्त कर आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 3(2) के तहत कार्रवाई की।
वैशाली नगर थाना प्रभारी अमित अदानी ने बताया कि जुआ खेलते पकड़े गए लोगों में सुंदर नगर निवासी जलाराम केटरर्स के संचालक राजेश नथवानी उर्फ बंटी जलाराम, शांतिनगर सड़क-3 निवासी मेडिकल संचालक अमरेश कुमार जैन, सड़क-3 मकान 110 निवासी विनोद अग्रवाल, वैशाली नगर ईडब्ल्यूएस-65 निवासी पवन कुमार, खुर्सीपार जोन-2 निवासी गोपाल कुमार अग्रवाल, समृति नगर सड़क-18 निवासी प्रदीप लाया, दुर्ग पोलसायपारा निवासी बुधराम निर्मलकर, जामुल ढांचा भवन निवासी मनोज सिंह, स्मृति नगर खम्हरिया दीनदयाल आई/502 निवासी अनुप कुमार धौटे, मोहनगर संतराबाड़ी दुर्ग निवासी शंक गेडवानी और जामुल हाउसिंग बोर्ड निवासी रोहन अग्रवाल शामिल हैं।
पुलिस को सूचना मिली कि रामनगर स्थित जलाराम केटर्स की बाउंड्री के अंदर कुछ जुआ खेला जा रहा है। एसएसपी विजय अग्रवाल ने भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी को निर्देश दिए। उन्होंने भिलाई नगर और थाना वैशाली नगर पुलिस की संयुक्त टीम गठित की। सीएसपी के नेतृत्व में दोनों टीमों ने जलाराम केटरर्स के में छापेमारी की। पुलिस टीम को देखकर आरोपियों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन टीम ने सभी को दबोच लिया। पुलिस की कार्रवाई के बाद थान सिफारिश करने वाले सक्रिय हुए पर पुलिस ने किसी की नहीं सुनी।