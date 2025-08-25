Ganesh Chaturthi 2025: सड़क जाम करने वाले गणेश पंडालों पर पुलिस की सख्ती, दो दर्जन पंडाल हटाए

पुलिस ने थाना भिलाई नगर क्षेत्र के सेक्टर-10, सड़क-41, सुपेला शासकीय स्कूल के सामने, स्मृतिनगर चौके के आर्यनगर कोहका दुर्गा मंदिर के सामने मुख्य मार्ग, चांदनी चौक कोहका, वैशाली नगर थाना क्षेत्र आजाद मोहल्ला मस्जिद कैंप-1, थाना दुर्ग गंजपारा चौक नदी रोड, शनिचरी बाजार रोड सत्ती चौरा, दुर्गा मंदिर सत्ती चौरा, रौबदार शू सेंटर के सामने, पचरीपारा, थाना छावनी माता मंदिर मिलन चौक, आरती ट्रेलर के पास कैंप-2, राजेश किराना स्टोर, बैंकुठधाम के पास, जलेबी चौक से नेहरु चौक जाने वाले रास्ते में कैंप-1, शारदापारा जेपी नगर कैंप-2, केनाल रोड निरंकारी किराना स्टोर के पास, थाना खुर्सीपार जोन-2 सड़क-27, बापू नगर देवांगन किराना स्टोर के पास, राधाकृष्ण मंदिर के पास, रामलू चौक, बाजाजी नगर, सड़क-54 बालाजी नगर, एवेन्यूडी बालाजी नगर, कान्हा किराना स्टोर केएलसी, सड़क-53 बालाजी नगर और न्यू खुर्सीपार में पंडालों को सड़कों से हटाया गया।