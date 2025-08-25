Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

Ganesh Chaturthi 2025: सड़क जाम करने वाले गणेश पंडालों पर पुलिस की सख्ती, दो दर्जन पंडाल हटाए

Ganesh Chaturthi 2025: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में सड़क पर लगाए जा रहे करीब 21 गणेश पंडालों को पुलिस ने हटाने की कार्रवाई की है।

भिलाई

Shradha Jaiswal

Aug 25, 2025

सड़क जाम करने वाले गणेश पंडालों पर पुलिस की सख्ती(photo-patrika)
सड़क जाम करने वाले गणेश पंडालों पर पुलिस की सख्ती(photo-patrika)

Ganesh Chaturthi 2025: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में सड़क पर लगाए जा रहे करीब 21 गणेश पंडालों को पुलिस ने हटाने की कार्रवाई की है। इसके साथ ही समिति के पदाधिकारियों से शपथ पत्र भी भरवाया गया, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से बिना यातायात बाधित किए आयोजन करने पर सहमति दी गई। वहीं पार्किंग व्यवस्था का भी वचन दिया।

Ganesh Chaturthi 2025: पुलिस गाइडलाइन में यातायात बाधित न करने का स्पष्ट प्रावधान

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये सभी पंडाल नियमों की अवहेलना करते हुए सड़क पर बनाए जा रहे थे। इसके कारण यातायात बाधित हो रहा था। पुलिस गाइडलाइन में यातायात बाधित न करने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है, जिससे आम लोगों को आवाजाही में परेशानी न हो। थाना भिलाई नगर, सुपेला, समृति नगर चौकी, वैशाली नगर, दुर्ग, छावनी और खुर्सीपार में पंडाल हटाने की कार्रवाई की गई। इसमें सबसे ज्यादा कार्रवाई खुर्सीपार थाना क्षेत्र में की गई।

सड़क किनारे बनाए जा रहे पंडालों को हटाया

पुलिस ने थाना भिलाई नगर क्षेत्र के सेक्टर-10, सड़क-41, सुपेला शासकीय स्कूल के सामने, स्मृतिनगर चौके के आर्यनगर कोहका दुर्गा मंदिर के सामने मुख्य मार्ग, चांदनी चौक कोहका, वैशाली नगर थाना क्षेत्र आजाद मोहल्ला मस्जिद कैंप-1, थाना दुर्ग गंजपारा चौक नदी रोड, शनिचरी बाजार रोड सत्ती चौरा, दुर्गा मंदिर सत्ती चौरा, रौबदार शू सेंटर के सामने, पचरीपारा, थाना छावनी माता मंदिर मिलन चौक, आरती ट्रेलर के पास कैंप-2, राजेश किराना स्टोर, बैंकुठधाम के पास, जलेबी चौक से नेहरु चौक जाने वाले रास्ते में कैंप-1, शारदापारा जेपी नगर कैंप-2, केनाल रोड निरंकारी किराना स्टोर के पास, थाना खुर्सीपार जोन-2 सड़क-27, बापू नगर देवांगन किराना स्टोर के पास, राधाकृष्ण मंदिर के पास, रामलू चौक, बाजाजी नगर, सड़क-54 बालाजी नगर, एवेन्यूडी बालाजी नगर, कान्हा किराना स्टोर केएलसी, सड़क-53 बालाजी नगर और न्यू खुर्सीपार में पंडालों को सड़कों से हटाया गया।

25 Aug 2025 11:23 am

25 Aug 2025 11:22 am

