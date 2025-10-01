बस्तर दशहरा का मुख्य आकर्षण मावली परघाव आज, शहर में भारी वाहनों का प्रवेश बैन, पुलिस की ट्रैफिक एडवायजरी जारी

शहर में भारी वाहनों का प्रवेश बैन (Photo source- Patrika)
Bastar Dussehra: बस्तर दशहरा का मुख्य आकर्षण मावली परघाव आज बुधवार को रात्रि 8 बजे कुटरू बाड़ा के सामने से प्रारंभ होगा। परंपरा और आस्था का इस भव्य आयोजन को देखने हजारों की संख्या में आम श्रद्धालु, पैदल एवं वाहनों से आते हैं। भीड़ और यातायात को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक विशेष ट्रैफिक एडवायजरी जारी की है। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित पार्किंग और मार्गों का पालन करें, जिससे यातायात सुचारू और पर्व सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके।
रायपुर, भानपुरी, बकावण्ड, लालबाग मार्ग से आने वाले वाहन
लालबाग ग्राउंड, बस्तर क्लब, जेल रोड
ओड़िसा, नगरनार व चांदनी चौक की ओर से आने वाले वाहन
पुरानी मंडी, वीर सावरकर भवन के सामने
दंतेवाड़ा, तोकापाल, दरभा मार्ग से आने वाले वाहन
प्रियदर्शनी स्टेडियम सामने, बस्तर हाई स्कूल मैदान, पुराना मंडी, जिला शिक्षा कार्यालय के सामने
चित्रकोट, मारडूम, लोहण्डीगुड़ा, अनुपमा चौक, दलपत सागर व समुंद चौक से आने वाले वाहन
संजय मार्केट, विवेकानंद स्कूल मैदान, दलपत सागर, भोला गैरेज के सामने का मैदान
मावली परघाव कार्यक्रम स्थल संजय मार्केट चौक से मिताली चौक तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान आम जनता को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना होगा।
शहर में सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
जगदलपुर से सुकमा-दंतेवाड़ा जाने वाले वाहनों को आड़ावाल-तेलीमारेंगा बाईपास का उपयोग करना होगा।
वहीं यात्री बसें अपने निर्धारित मार्ग से ही संचालित होंगी। आपातकालीन सेवा वाहनों को प्रतिबंध से छूट दी गई है।
