बस्तर दशहरा का मुख्य आकर्षण मावली परघाव आज, शहर में भारी वाहनों का प्रवेश बैन, पुलिस की ट्रैफिक एडवायजरी जारी

Bastar Dussehra: बस्तर दशहरा का मुख्य आकर्षण मावली परघाव आज बुधवार को रात्रि 8 बजे कुटरू बाड़ा के सामने से प्रारंभ होगा। परंपरा और आस्था का इस भव्य आयोजन को देखने हजारों की संख्या में आम श्रद्धालु, पैदल एवं वाहनों से आते हैं। भीड़ और यातायात को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक विशेष ट्रैफिक एडवायजरी जारी की है। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित पार्किंग और मार्गों का पालन करें, जिससे यातायात सुचारू और पर्व सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके।