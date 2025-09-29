BSP का होने जा रहा बड़ा विस्तार… सेक्टर-3 और 4 समेत ये एरिया आएंगे प्लांट के दायरे में, लोगों में मचा हड़कंप

बीएसपी में आने वाले वीआईपी के लिए इस वक्त मेनगेट का उपयोग किया जाता है। एक्सपांशन के बाद वीआईपी जिस गेट से प्लांट में प्रवेश करेंगे, वह वीआईपी गेट होगा। वहीं बोरिया गेट को हटाकर जेपी सीमेंट प्लांट चौक के पास शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए यहां के आसपास के आवासों को खाली किया जाएगा। मेनगेट भी सेक्टर 4 हॉस्टल के करीब आ जाएगा। संयंत्र का क्षेत्रफल बढ़ेगा और टाउनशिप का हिस्सा छोटा होगा