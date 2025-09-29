BSP का होने जा रहा बड़ा विस्तार… सेक्टर-3 और 4 समेत ये एरिया आएंगे प्लांट के दायरे में, लोगों में मचा हड़कंप

Bhilai Steel Plant (Photo source- Patrika)
Bhilai Steel Plant: भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) के एक्सपांशन का काम जल्द शुरू होगा। इसमें सेक्टर-3 का बड़ा हिस्सा और सेक्टर-4 का छोटा हिस्सा दायरे में आने वाला है। यहां के आवासों में रहने वाले संयंत्र कर्मियों को नगर सेवाएं विभाग दूसरे सेक्टरों में शिफ्ट करेगा। इससे संयंत्र का क्षेत्रफल और बढ़ जाएगा और टाउनशिप का हिस्सा छोटा हो जाएगा।
बीएसपी में आने वाले वीआईपी के लिए इस वक्त मेनगेट का उपयोग किया जाता है। एक्सपांशन के बाद वीआईपी जिस गेट से प्लांट में प्रवेश करेंगे, वह वीआईपी गेट होगा। वहीं बोरिया गेट को हटाकर जेपी सीमेंट प्लांट चौक के पास शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए यहां के आसपास के आवासों को खाली किया जाएगा। मेनगेट भी सेक्टर 4 हॉस्टल के करीब आ जाएगा। संयंत्र का क्षेत्रफल बढ़ेगा और टाउनशिप का हिस्सा छोटा होगा
इसमें मैत्रीबाग से लगा हुआ कुछ हिस्सा भी प्लांट के भीतर हो जाएगा। बीएसपी का उत्पादन अब बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। इस वजह से बड़ा क्षेत्र प्लांट के भीतर हो जाएगा। इसमें चाइना मार्केट भी प्लांट के भीतर हो जाएगा। इस वजह से बार-बार इस मार्केट को हटाए जाने की बात नगर सेवाएं विभाग करता रहा है।
Bhilai Steel Plant: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) बीएसपी का एक्सपंशन करने जा रहा है। बीएसपी की उत्पादन क्षमता 10 एमटी से भी अधिक किया जाएगा। बीएसपी में रेलपांत उत्पादन की क्षमता व प्रकार को भी बढ़ाने की योजना है।
