CG News:हाइवे पर ट्रैफिक अनकंट्रोल, देर रात 3 घंटे तक फंसे रहे लोग

CG News: नवरात्र में देवी दर्शन के लिए श्रद्धालु पैदल आना-जाना कर रहे हैं। इस वजह से हाइवे को वनवे कर दिया गया है। इसके चलते बार-बार जाम की स्थिति बन रही है। रायपुर और नागपुर की ओर से आने वाले हैवी वाहनों को पार कराने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं होने की वजह से हाइवे पर ट्रैफिक अनकंट्रोल की स्थिति बन गई है।
बुधवार को दोपहर में देर तक जाम लगा रहा। हाइवे से लेकर बायपास तक में भी वाहनों की लंबी कतार लगी रही। रात को तीन घंटे तक जाम की स्थिति बनने से कई वाहन चालक फंसे रहे। गुरुवार सुबह भी जाम की स्थिति बनी थी। बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए पुलिस की ओर से बल में बढ़ोतरी कर दी गई है। गुरुवार को दोपहर के बाद से रास्ता क्लीयर किया गया।
ट्रैफिक दबाव के बीच एक-दो वाहन हाइवे पर बिगड़ गए थे। इसके चलते भी जाम की स्थिति बनी। हाइवे पर टेड़ेसरा के पास चल रहे नवनिर्माण की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी हो जा रही है। यहां पर जाम लगता है।
दूसरी ओर अंजोरा से रामदरबार चौक तक पदयात्रियों के लिए सर्विस रोड नहीं है। ज्यादातर पदयात्री निर्धारित रूट के साथ ही हाइवे के दोनों ओर से आवाजाही कर रहे हैं।
इसके चलते वाहन चालकों को बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ना पड़ रहा है। पार्रीनाला के पास सड़क सकरी है तो वहीं हाइवे पर पड़ने वाले चौक-चौराहों पर पदयात्रियों की सुरक्षा के लिए बेरिगेटिंग की गई है। यहां भी वाहन चालकों को रतार कम करनी पड़ रही है। गुरुवार रात को भी जाम की समस्या थी।
हाइवे को वनवे किया गया है। इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए बल बढ़ाया गया है। टीआई से लेकर सब इंस्पेक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है।
ट्रैफिक की स्थिति को देखते हुए एक और बायपास की कमी महसूस की जा रही है। हालांकि बायपास निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है। इस निर्माण से ट्रैफिक डायवर्ट करने में बड़ी आसानी होगी।
हैवी वाहनों को दूसरे रूट से डायवर्ट करने रास्ता नहीं, रोड क्लीयर करने छूटा पसीना, हाइवे पर बल बढ़ाए गए