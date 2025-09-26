Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजनंदगांव

CG News:हाइवे पर ट्रैफिक अनकंट्रोल, देर रात 3 घंटे तक फंसे रहे लोग

CG News: रायपुर और नागपुर की ओर से आने वाले हैवी वाहनों को पार कराने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं होने की वजह से हाइवे पर ट्रैफिक अनकंट्रोल की स्थिति बन गई है।

राजनंदगांव

Love Sonkar

Sep 26, 2025

CG News:हाइवे पर ट्रैफिक अनकंट्रोल, देर रात 3 घंटे तक फंसे रहे लोग
हाइवे पर लगा जाम (Photo Patrika)

CG News: नवरात्र में देवी दर्शन के लिए श्रद्धालु पैदल आना-जाना कर रहे हैं। इस वजह से हाइवे को वनवे कर दिया गया है। इसके चलते बार-बार जाम की स्थिति बन रही है। रायपुर और नागपुर की ओर से आने वाले हैवी वाहनों को पार कराने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं होने की वजह से हाइवे पर ट्रैफिक अनकंट्रोल की स्थिति बन गई है।

बुधवार को दोपहर में देर तक जाम लगा रहा। हाइवे से लेकर बायपास तक में भी वाहनों की लंबी कतार लगी रही। रात को तीन घंटे तक जाम की स्थिति बनने से कई वाहन चालक फंसे रहे। गुरुवार सुबह भी जाम की स्थिति बनी थी। बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए पुलिस की ओर से बल में बढ़ोतरी कर दी गई है। गुरुवार को दोपहर के बाद से रास्ता क्लीयर किया गया।

ट्रैफिक दबाव के बीच एक-दो वाहन हाइवे पर बिगड़ गए थे। इसके चलते भी जाम की स्थिति बनी। हाइवे पर टेड़ेसरा के पास चल रहे नवनिर्माण की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी हो जा रही है। यहां पर जाम लगता है।

दूसरी ओर अंजोरा से रामदरबार चौक तक पदयात्रियों के लिए सर्विस रोड नहीं है। ज्यादातर पदयात्री निर्धारित रूट के साथ ही हाइवे के दोनों ओर से आवाजाही कर रहे हैं।

इसके चलते वाहन चालकों को बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ना पड़ रहा है। पार्रीनाला के पास सड़क सकरी है तो वहीं हाइवे पर पड़ने वाले चौक-चौराहों पर पदयात्रियों की सुरक्षा के लिए बेरिगेटिंग की गई है। यहां भी वाहन चालकों को रतार कम करनी पड़ रही है। गुरुवार रात को भी जाम की समस्या थी।

व्यवस्था सुधार ली गई

हाइवे को वनवे किया गया है। इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए बल बढ़ाया गया है। टीआई से लेकर सब इंस्पेक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है।

  • राहुल देव शर्मा, एएसपी राजनांदगांव

बायपास जरूरी हो गया

ट्रैफिक की स्थिति को देखते हुए एक और बायपास की कमी महसूस की जा रही है। हालांकि बायपास निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है। इस निर्माण से ट्रैफिक डायवर्ट करने में बड़ी आसानी होगी।

हैवी वाहनों को दूसरे रूट से डायवर्ट करने रास्ता नहीं, रोड क्लीयर करने छूटा पसीना, हाइवे पर बल बढ़ाए गए

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

26 Sept 2025 10:54 am

Published on:

26 Sept 2025 10:53 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG News:हाइवे पर ट्रैफिक अनकंट्रोल, देर रात 3 घंटे तक फंसे रहे लोग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.