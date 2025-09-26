CG News:हाइवे पर ट्रैफिक अनकंट्रोल, देर रात 3 घंटे तक फंसे रहे लोग

बुधवार को दोपहर में देर तक जाम लगा रहा। हाइवे से लेकर बायपास तक में भी वाहनों की लंबी कतार लगी रही। रात को तीन घंटे तक जाम की स्थिति बनने से कई वाहन चालक फंसे रहे। गुरुवार सुबह भी जाम की स्थिति बनी थी। बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए पुलिस की ओर से बल में बढ़ोतरी कर दी गई है। गुरुवार को दोपहर के बाद से रास्ता क्लीयर किया गया।