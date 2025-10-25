CG News: छत्तीसगढ़ के इन 8 जिलों में ई-ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक में पास होने पर ही मिलेगा लाइसेंस, परिवहन मंत्री ने दिए निर्देश

पंडरी पुराने बस स्टैंड के पीछे स्थित ड्राइविंग लाइसेंस सिटी सेंटर में टेस्ट ड्राइविंग खुले मैदान में कराई जाती है। यहां यातायात नियमों का पालन कराने के उद्देश्य से जरूरी संसाधन और मापक यंत्र नहीं हैं। जहां टेस्ट ड्राइविंग कराई जाती है वहां बैरीकेड बनाकर चालक से वाहन चलवाए जाते हैं। हालांकि इसमें सबसे बड़ी खामी यह है कि संकेतक नहीं होने के कारण चालक यह नहीं समझ पाता कि वाहन को किस दिशा में मोडऩा है। इसके साथ ही दाएं अथवा बाएं मुडऩे, गति नियंत्रक, आभाषी ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं हैं, जिससे नियमों के पूर्ण पालन की जानकारी के बिना ही लाइसेंस दे दिया जाता है।