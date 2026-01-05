CG Electricity Bill: छत्तीसगढ़ में बिजली बिल बकाया पर सख्ती, बड़े बकायादार बने पावर कंपनी की सबसे बड़ी चुनौती…

CG Electricity Bill: छत्तीसगढ़ में बिजली बिल की बकाया राशि लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे पावर कंपनी प्रबंधन की चिंता बढ़ गई है। एक ओर घरेलू और छोटे उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर बड़े और प्रभावशाली बकायादारों से वसूली करना कंपनी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि बकायादारों की सूची में विधानसभा और आईएएस एसोसिएशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के नाम भी शामिल हैं।