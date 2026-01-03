CG Electricity Rate Hike: छत्तीसगढ़ में बिजली हो सकती है महंगी, पावर कंपनी ने 24% टैरिफ बढ़ाने का रखा प्रस्ताव

CG Electricity Rate Hike: छत्तीसगढ़ में नए 2026-27 पावर सीजन के लिए बिजली के रेट बढ़ने के संकेत हैं। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में फाइल की गई एक पिटीशन में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी ने लगभग ₹6,000 करोड़ के नुकसान का दावा किया है। इसके आधार पर, कंपनी ने एवरेज 24 परसेंट टैरिफ बढ़ाने का प्रपोजल दिया है। अगर कमीशन नुकसान के दावे को, चाहे थोड़ा या पूरा मान लेता है, तो कंज्यूमर्स को महंगी बिजली का एक और झटका लग सकता है।