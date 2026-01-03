CG Electricity Rate Hike: छत्तीसगढ़ में बिजली हो सकती है महंगी, पावर कंपनी ने 24% टैरिफ बढ़ाने का रखा प्रस्ताव

छत्तीसगढ़ में बिजली हो सकती है महंगी (photo source- Patrika)
CG Electricity Rate Hike: छत्तीसगढ़ में नए 2026-27 पावर सीजन के लिए बिजली के रेट बढ़ने के संकेत हैं। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में फाइल की गई एक पिटीशन में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी ने लगभग ₹6,000 करोड़ के नुकसान का दावा किया है। इसके आधार पर, कंपनी ने एवरेज 24 परसेंट टैरिफ बढ़ाने का प्रपोजल दिया है। अगर कमीशन नुकसान के दावे को, चाहे थोड़ा या पूरा मान लेता है, तो कंज्यूमर्स को महंगी बिजली का एक और झटका लग सकता है।
नियमों के मुताबिक, पावर कंपनी ने नए फाइनेंशियल ईयर के लिए टैरिफ तय करने के लिए दिसंबर में एक पिटीशन फाइल की थी। कंपनी ने 31 दिसंबर तक का समय मांगा था, लेकिन पिटीशन एक दिन पहले, 30 दिसंबर को ही कमीशन में फाइल कर दी गई।
पिटीशन में, कंपनी ने साल 2026-27 के लिए संभावित रेवेन्यू, अनुमानित खर्च, नए सीजन के प्रॉफिट और पिछले नुकसान का पूरा हिसाब पेश किया। कंपनी का दावा है कि नए सीजन के प्रॉफिट को पिछले नुकसान से एडजस्ट करने के बाद भी, लगभग ₹6,000 करोड़ के एक्स्ट्रा रेवेन्यू की ज़रूरत है।
याचिका के साथ, पावर कंपनी ने कमीशन को एक नया टैरिफ प्लान भी दिया है, जिसमें एवरेज 24 परसेंट टैरिफ बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन अब इस प्रपोज़ल का डिटेल्ड रिव्यू करेगा। इस प्रोसेस के तहत, कंज्यूमर्स और रिलेटेड पार्टीज़ से क्लेम और ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे। इसके बाद एक पब्लिक हियरिंग होगी, जहां कंज्यूमर्स अपनी राय और ऑब्जेक्शन बता सकते हैं। पब्लिक हियरिंग के बाद, कमीशन फाइनल टैरिफ तय करेगा।
पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी, पावर कंपनी ने करीब ₹5,000 करोड़ के नुकसान का दावा किया था, लेकिन रेगुलेटरी कमीशन ने इस नुकसान का अंदाज़ा सिर्फ़ ₹500 करोड़ लगाया। कंपनी की सालाना रेवेन्यू ज़रूरत ₹28,397.64 करोड़ के बजाय, कमीशन ने सिर्फ़ ₹25,636.38 करोड़ को मंज़ूरी दी।
CG Electricity Rate Hike: अगर उस समय पूरा नुकसान मान लिया जाता, तो बिजली के रेट लगभग 20 परसेंट बढ़ाने पड़ते। लेकिन, कमीशन के फैसले की वजह से रेट दो परसेंट से भी कम बढ़े। अब सबकी नज़रें एक बार फिर इस बात पर टिकी हैं कि कमीशन इस बार बिजली कंपनी के नुकसान को क्या मानता है। इससे तय होगा कि छत्तीसगढ़ के कंज्यूमर्स को बिजली कितनी महंगी पड़ेगी।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग