3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Electricity Rate Hike: छत्तीसगढ़ में बिजली हो सकती है महंगी, पावर कंपनी ने 24% टैरिफ बढ़ाने का रखा प्रस्ताव

CG Electricity Rate Hike: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी ने 2026-27 पावर सीजन के लिए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में याचिका दाखिल कर करीब ₹6000 करोड़ के घाटे का दावा किया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 03, 2026

छत्तीसगढ़ में बिजली हो सकती है महंगी (photo source- Patrika)

छत्तीसगढ़ में बिजली हो सकती है महंगी (photo source- Patrika)

CG Electricity Rate Hike: छत्तीसगढ़ में नए 2026-27 पावर सीजन के लिए बिजली के रेट बढ़ने के संकेत हैं। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में फाइल की गई एक पिटीशन में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी ने लगभग ₹6,000 करोड़ के नुकसान का दावा किया है। इसके आधार पर, कंपनी ने एवरेज 24 परसेंट टैरिफ बढ़ाने का प्रपोजल दिया है। अगर कमीशन नुकसान के दावे को, चाहे थोड़ा या पूरा मान लेता है, तो कंज्यूमर्स को महंगी बिजली का एक और झटका लग सकता है।

CG Electricity Rate Hike: दिसंबर माह में कई याचिका दायर

नियमों के मुताबिक, पावर कंपनी ने नए फाइनेंशियल ईयर के लिए टैरिफ तय करने के लिए दिसंबर में एक पिटीशन फाइल की थी। कंपनी ने 31 दिसंबर तक का समय मांगा था, लेकिन पिटीशन एक दिन पहले, 30 दिसंबर को ही कमीशन में फाइल कर दी गई।

पिटीशन में, कंपनी ने साल 2026-27 के लिए संभावित रेवेन्यू, अनुमानित खर्च, नए सीजन के प्रॉफिट और पिछले नुकसान का पूरा हिसाब पेश किया। कंपनी का दावा है कि नए सीजन के प्रॉफिट को पिछले नुकसान से एडजस्ट करने के बाद भी, लगभग ₹6,000 करोड़ के एक्स्ट्रा रेवेन्यू की ज़रूरत है।

24 परसेंट टैरिफ बढ़ाने का सुझाव

याचिका के साथ, पावर कंपनी ने कमीशन को एक नया टैरिफ प्लान भी दिया है, जिसमें एवरेज 24 परसेंट टैरिफ बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन अब इस प्रपोज़ल का डिटेल्ड रिव्यू करेगा। इस प्रोसेस के तहत, कंज्यूमर्स और रिलेटेड पार्टीज़ से क्लेम और ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे। इसके बाद एक पब्लिक हियरिंग होगी, जहां कंज्यूमर्स अपनी राय और ऑब्जेक्शन बता सकते हैं। पब्लिक हियरिंग के बाद, कमीशन फाइनल टैरिफ तय करेगा।

पहले भी घाटे का कंपनी ने किया था दावा

पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी, पावर कंपनी ने करीब ₹5,000 करोड़ के नुकसान का दावा किया था, लेकिन रेगुलेटरी कमीशन ने इस नुकसान का अंदाज़ा सिर्फ़ ₹500 करोड़ लगाया। कंपनी की सालाना रेवेन्यू ज़रूरत ₹28,397.64 करोड़ के बजाय, कमीशन ने सिर्फ़ ₹25,636.38 करोड़ को मंज़ूरी दी।

कितनी महंगी पड़ेगी बिजली?

CG Electricity Rate Hike: अगर उस समय पूरा नुकसान मान लिया जाता, तो बिजली के रेट लगभग 20 परसेंट बढ़ाने पड़ते। लेकिन, कमीशन के फैसले की वजह से रेट दो परसेंट से भी कम बढ़े। अब सबकी नज़रें एक बार फिर इस बात पर टिकी हैं कि कमीशन इस बार बिजली कंपनी के नुकसान को क्या मानता है। इससे तय होगा कि छत्तीसगढ़ के कंज्यूमर्स को बिजली कितनी महंगी पड़ेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

03 Jan 2026 01:50 pm

Published on:

03 Jan 2026 01:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Electricity Rate Hike: छत्तीसगढ़ में बिजली हो सकती है महंगी, पावर कंपनी ने 24% टैरिफ बढ़ाने का रखा प्रस्ताव

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के इन दो जिलों में धान खरीदी पर संकट, किसानों की बढ़ी मुश्किलें

CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के इन दो जिलों में धान खरीदी पर संकट, किसानों की बढ़ी मुश्किलें
रायपुर

CG News: देवा के सरेंडर पर डिप्टी CM विजय शर्मा का बयान, नक्सलवाद के अंत की दिशा में बड़ा संकेत

डिप्टी CM विजय शर्मा (photo source- Patrika)
रायपुर

इंदौर में दूषित पानी से 15 लोगों की मौत… रायपुर की इन जगहों पर मंडराया खतरा, नालों के बीच से गुजर रही पानी की मेन लाइन

इंदौर में दूषित पानी से 15 लोगों की मौत... रायपुर की इन जगहों पर मंडराया खतरा, सामने आईं खतरनाक तस्वीरें
रायपुर

रुपया-पैसा, जेवर नहीं.. धान देकर निभाई जाती है ‘दान’ की अनोखी परंपरा, घर-घर गूंजता हैं ‘छेरछेरा माई, जानें महत्व

Chhattisgarhi tihar Cherchera tihar 2026
Patrika Special News

CG News: मतदाता सूची SIR प्रक्रिया तेज, आज से 1.33 लाख मतदाताओं के दावा-आपत्ति की सुनवाई शुरू

आज से मतदाताओं के दावा-आपत्ति की सुनवाई (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.