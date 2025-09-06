राजधानी में ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, महादेव सट्टा ऐप वालों से जुड़ा लिंक, कई बड़े चेहरे जांच के घेरे में

इन क्लबों के संचालकों और मैनेजरों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इनमें से कुछ क्लब संचालक महादेव सट्टा ऐप का संचालन भी करते थे। उनके खिलाफ भी केस दर्ज हो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि इस हाईप्रोफाइल ड्रग्स रैकेट से कई रसूखदार जुड़े हैं। एक विधायक का बेटा, शराब घोटाले के आरोपी और उसका बेटा, मोवा के दो कार कारोबारी आदि कई लोग शामिल हैं। इन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।