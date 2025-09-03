Hemp smuggling: तस्करी के लिए ट्रैक्टर में बना रखा था चेंबर, खाई में पलटते ही बिखर गया था 125 किलो गांजा, अस्पताल से आरोपी गया जेल

कुसमी। कुछ दिनों पूर्व ओडिशा से बिहार ले जाया जा रहा गांजा (Hemp smuggling) लोड ट्रैक्टर बलरामपुर जिले के दलधोवा घाट स्थित खाई में पलट गया था। हादसे में ट्रैक्टर के चेंबर में रखा 125 किलो गांजा खाई में ही बिखर गया था। वहीं ट्रैक्टर चला रहा तस्कर गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में इलाज के बाद डिस्चार्ज होने पर अब उसे गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है।
गौरतलब है कि 26 अगस्त को बलरामपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दलधोवा घाट के पास एक ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त (Hemp smuggling) होकर नाले में गिर गया है, जिसमें गांजा लोड है। सूचना मिलते ही बलरामपुर थाना प्रभारी भापेन्द्र साहू टीम के साथ मौके पर पहुंचे।
घटनास्थल पर घायल अवस्था में एक युवक मिला जिसने अपना नाम अनुज कुमार 25 वर्ष पिता पारस पासवान निवासी आदमपुर थाना सासाराम जिला रोहतास बिहार बताया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह ओडिशा से गांजा लेकर सासाराम बिहार जा रहा था।
जांच में ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे वेल्डिंग कर तैयार किए गए बॉक्सनुमा चेंबर में गांजे (Hemp smuggling) के पैकेट छिपाए गए थे। दुर्घटना के कारण यह चेंबर खुल गया और कई पैकेट बिखर गए। मौके से कुल 89 पैकेट बरामद किए गएए जिनका वजन 125.51 किलोग्राम निकला।
दुर्घटना में अनुज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर भेजा गया था। स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद चिकित्सकों ने उसे डिस्चार्ज कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल (Hemp smuggling) भेज दिया है। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है।