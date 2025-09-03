Hemp smuggling: तस्करी के लिए ट्रैक्टर में बना रखा था चेंबर, खाई में पलटते ही बिखर गया था 125 किलो गांजा, अस्पताल से आरोपी गया जेल

कुसमी। कुछ दिनों पूर्व ओडिशा से बिहार ले जाया जा रहा गांजा (Hemp smuggling) लोड ट्रैक्टर बलरामपुर जिले के दलधोवा घाट स्थित खाई में पलट गया था। हादसे में ट्रैक्टर के चेंबर में रखा 125 किलो गांजा खाई में ही बिखर गया था। वहीं ट्रैक्टर चला रहा तस्कर गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में इलाज के बाद डिस्चार्ज होने पर अब उसे गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है।