Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बलरामपुर

Hemp smuggling: तस्करी के लिए ट्रैक्टर में बना रखा था चेंबर, खाई में पलटते ही बिखर गया था 125 किलो गांजा, अस्पताल से आरोपी गया जेल

Hemp smuggling: ओडिशा से बिहार ले जाने के दौरान दलधोवा घाट में पलट गया था ट्रैक्टर, हादसे में ट्रैक्टर चला रहा आरोपी गंभीर रूप से हो गया था घायल

बलरामपुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 03, 2025

Hemp smuggling
Police arrested hemp smuggler (Photo- Patrika)

कुसमी। कुछ दिनों पूर्व ओडिशा से बिहार ले जाया जा रहा गांजा (Hemp smuggling) लोड ट्रैक्टर बलरामपुर जिले के दलधोवा घाट स्थित खाई में पलट गया था। हादसे में ट्रैक्टर के चेंबर में रखा 125 किलो गांजा खाई में ही बिखर गया था। वहीं ट्रैक्टर चला रहा तस्कर गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में इलाज के बाद डिस्चार्ज होने पर अब उसे गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है।

गौरतलब है कि 26 अगस्त को बलरामपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दलधोवा घाट के पास एक ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त (Hemp smuggling) होकर नाले में गिर गया है, जिसमें गांजा लोड है। सूचना मिलते ही बलरामपुर थाना प्रभारी भापेन्द्र साहू टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

Seized hemp and accused arrested (photo- Patrika)

ये भी पढ़ें

Drug smuggling: नशीले इंजेक्शन की बिक्री करने खोज रहा था ग्राहक, लेकिन पहुंच गई पुलिस, तस्कर और सप्लायर दोनों गिरफ्तार
अंबिकापुर
Drug smuggling

घटनास्थल पर घायल अवस्था में एक युवक मिला जिसने अपना नाम अनुज कुमार 25 वर्ष पिता पारस पासवान निवासी आदमपुर थाना सासाराम जिला रोहतास बिहार बताया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह ओडिशा से गांजा लेकर सासाराम बिहार जा रहा था।

जांच में ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे वेल्डिंग कर तैयार किए गए बॉक्सनुमा चेंबर में गांजे (Hemp smuggling) के पैकेट छिपाए गए थे। दुर्घटना के कारण यह चेंबर खुल गया और कई पैकेट बिखर गए। मौके से कुल 89 पैकेट बरामद किए गएए जिनका वजन 125.51 किलोग्राम निकला।

Hemp smuggling: अस्पताल से ठीक होते ही पुलिस ने भेजा जेल

दुर्घटना में अनुज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर भेजा गया था। स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद चिकित्सकों ने उसे डिस्चार्ज कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल (Hemp smuggling) भेज दिया है। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

ये भी पढ़ें

Murder case: लिव-इन में रह रही महिला की कर दी थी हत्या, डेढ़ साल बाद आरोपी गिरफ्तार कत्ल की ये थी वजह
अंबिकापुर
Murder case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 08:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Hemp smuggling: तस्करी के लिए ट्रैक्टर में बना रखा था चेंबर, खाई में पलटते ही बिखर गया था 125 किलो गांजा, अस्पताल से आरोपी गया जेल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट