Chhattisgarh News: 79 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में एक्सिस बैंक के मैनेजर और कैशियर गिरफ्तार

Chhattisgarh News: नगर निगम से हुई 79 लाख 42 हजार 274 रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने एक्सिस बैंक के तत्कालीन मैनेजर और कैशियर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को पुलिस ने कोरबा की एक कोर्ट में पेश किया। यहां से रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि नगर निगम के कोरबा कार्यालय में राजस्व की ओर से विभिन्न कार्यों के लिए राजस्व प्राप्त किया जाता है। इस राशि को नगर निगम से बैंक के खाते में जमा किया जाता है।
निगम का खाता एक्सिस बैंक के कोरबा शाखा में है। नगर निगम के राजस्व विभाग रुपए सीएमएस कंपनी के कर्मचारी लेकर जाते थे। नगर निगम की ओर से वर्ष वर्ष 2021 से लेकर 23 तक सीएमएस कंपनी को नगर निगम की ओर से 91 लाख 68 हजार 42 रुपए एक्सिस बैंक के खाते में जमा करने के लिए दिया गया। सीएमएस कंपनी की ओर से जब-जब नगर निगम का पैसा ले जाया गया तब तब निगम को एक रसीद दिया गया। इसमें पैसे प्राप्त करने से संबंधित सूचना थी।
सीएमएस कंपनी की ओर से इस राशि को एक्सिस बैंक के कोरबा शाखा में जमा कराया गया लेकिन शाखा के तत्कालीन कैशियर आशीर्वाद प्रियांशु ने नगर निगम के पैसों को निगम के खाते में जमा नहीं किया। लेकिन उसने सीएमएस कंपनी के कर्मचारियों को रुपए जमा होने से संबंधित रसीद प्रदान किया। वर्ष 2021 से लेकर 2023 तक का समय गुजर गया लेकिन नगर निगम को इस गड़बड़ी की जानकारी नहीं हुई।
इस बीच नगर निगम के अधिकारियों ने राजस्व विभाग की ओर से की गई वसूली की समीक्षा शुरू की। बैंक में जमा की गई राशि के बारे में छानबीन शुरू हुई। तब पता चला कि निगम की ओर से 91 लाख 68 हजार 42 रुपए सीएमएस कंपनी को बैंक खाते में जमा करने के लिए प्रदान किए गए थे लेकिन इसमें से 12 लाख 25 हजार 768 रुपए जमा किए गए।
Chhattisgarh News: निगम के खाते में 79 लाख 42 हजार 274 जमा नहीं किया गया। इस मामले की जानकारी मिलने पर नगर निगम की ओर से आंतरिक जांच समिति का गठन किया गया। समिति ने जांच कर अपनी रिपोर्ट नगर निगम के अधिकारियों के समक्ष पेश किया। मामला सामने आने के बाद सिविल लाइन थाना में नगर निगम के कर्मचारी प्रदीप कुमार सिकदार ने एक्सिस बैंक के शाखा प्रबंधक और बैंक कैशियर पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया। पुलिस ने सिविल लाइन थाना में अपराध संया 193/ 2025 पर मुकदमा दर्ज किया।
पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस ने एक्सिस बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंध के अरुण कुमार मिश्रा उम्र 42 वर्ष और कैशियर आशीर्वाद प्रियांशु उम्र 29 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को कोरबा की एक कोर्ट में पेश किया गया। यहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अरुण मिश्रा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का मूल निवासी है। उसका परिवार भिलाई छावनी कैंप- २ में रहता है। जबकि आशीर्वाद प्रियांशु बिहार के बेगूसराय जिले के दौलतपुर का रहने वाला है। कोरबा के इशाब बैंक में काम कर रहा था।