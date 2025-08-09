Chhattisgarh News: 79 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में एक्सिस बैंक के मैनेजर और कैशियर गिरफ्तार

पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस ने एक्सिस बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंध के अरुण कुमार मिश्रा उम्र 42 वर्ष और कैशियर आशीर्वाद प्रियांशु उम्र 29 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को कोरबा की एक कोर्ट में पेश किया गया। यहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अरुण मिश्रा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का मूल निवासी है। उसका परिवार भिलाई छावनी कैंप- २ में रहता है। जबकि आशीर्वाद प्रियांशु बिहार के बेगूसराय जिले के दौलतपुर का रहने वाला है। कोरबा के इशाब बैंक में काम कर रहा था।