एक्शन मोड में नगर निगम… 4 मोबाइल टावर कंपनी को थमाया 84 लाख का नोटिस

Chhattisgarh News: इंडस टावर को 40 लाख 95 हजार का डिमांड दिया गया है। शहर में इंडस के 15 टावर स्थापित हैं। वहीं एटीसी कंपनी को 38 लाख का शुल्क जमा करने का निर्देश दिया गया है, जिसके 10 टावर शहर में स्थित हैं। जियो कंपनी को 5 लाख 40 हजार का डिमांड थमाया गया है। जियो के 18 टावर जगदलपुर में स्थापित हैं। वहीं बीएसएनएल के 21 टावर भी शहर में संचालित हैं, जिन पर भी जल्द शुल्क जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।