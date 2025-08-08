CG News: नियम विरुद्ध अनुकंपा नियुक्ति और पदोन्नति मामला, नगर निगम लिपिक निलंबित

CG News: नगर निगम में नियम विरूद्ध अनुकंपा नियुक्ति और पदोन्नति के मामले को लेकर स्थापना शाखा के तत्कालीन लिपिक व सहायक ग्रेड तीन भूपेंद्र गोईर को निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिस पर लिपिक का जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया।
संचालनालय के आदेश पर निगम कमिश्नर सुमित अग्रवाल ने यह कार्रवाई की है। निलंबन के साथ लिपिक के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। नगर निगम में नियम विरूद्ध अपात्रों की अनुकंपा नियुक्ति और पदोन्नति को लेकर संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में शिकायत दर्ज कर्राई थी। इस पर वर्ष 2020 में तत्कालिन कमिश्नर ने मामले की जांच कर संचालनालय को रिपोर्ट भेजी थी।
CG News: जिसमें बताया गया था कि नम्रता रक्सेल भृत्य और प्रीति उज्जैनवार सहायक राजस्व निरीक्षक की नियमों के विरुद्ध नियुक्ति की गई है। वहीं रमेश कुमार शर्मा को सहायक अधीक्षक से सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियमों के विरुद्ध पदोन्नति दी गई है। इस पर उप संचालक संचालनालय नगरीय प्रशासन रायपुर ने निगम कमिश्नर को पत्र लिखकर मामले के जिम्मेदारी अधिकारी व कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई का आदेश दिए थे।