CG News: नियम विरुद्ध अनुकंपा नियुक्ति और पदोन्नति मामला, नगर निगम लिपिक निलंबित

CG News: जिसमें बताया गया था कि नम्रता रक्सेल भृत्य और प्रीति उज्जैनवार सहायक राजस्व निरीक्षक की नियमों के विरुद्ध नियुक्ति की गई है। वहीं रमेश कुमार शर्मा को सहायक अधीक्षक से सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियमों के विरुद्ध पदोन्नति दी गई है। इस पर उप संचालक संचालनालय नगरीय प्रशासन रायपुर ने निगम कमिश्नर को पत्र लिखकर मामले के जिम्मेदारी अधिकारी व कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई का आदेश दिए थे।