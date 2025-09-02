राजधानी में ड्रग्स माफिया पर बड़ा एक्शन, नव्या मलिक के पार्टनर सहित 4 पैडलर गिरफ्तार, पाकिस्तान से जुड़ा नेटवर्क…

नव्या से ड्रग्स लेने वालों में कार कारोबारी के अलावा डूमरतराई के इंटीरियर कारोबारी सहित कई रईसजादे शामिल हैं। नव्या के पास मिले आधा दर्जन मोबाइलों के मैसेज, नकदी ट्रांजेक्शन आदि की जांच की जा रही है। संदेहियों से क्राइम ब्रांच की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। युवती के खाते में पैसा भेजने वालों को बुलाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स पार्टी करने वालों की संख्या काफी अधिक है। जिन्हें नव्या के जरिए ड्रग्स पहुंचाया जा रहा था।