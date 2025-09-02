राजधानी में ड्रग्स माफिया पर बड़ा एक्शन, नव्या मलिक के पार्टनर सहित 4 पैडलर गिरफ्तार, पाकिस्तान से जुड़ा नेटवर्क…

Drugs Mafia: राजधानी में सक्रिय ड्रग्स माफिया से जुड़े डिस्ट्रीब्यूटर, पैडलर और कंज्यूमरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। मुंबई से पकड़ी गई इंटीरियर डिजाइनर नव्या मलिक के पार्टनर सहित चार और पैडलरों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें टिकरापारा और कबीर नगर में दर्ज हेरोइन तस्करी में शामिल पंजाब के तीन डिस्ट्रीब्यूटर शामिल हैं।
दूसरी ओर एमडीएमए तस्करी में शामिल नव्या के आधा दर्जन मोबाइलों की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। नव्या के पास शहर के कई वीआईपी लोगों के नंबर हैं, जिनसे वह लगातार संपर्क में रही है। पुलिस नव्या के संबंधों की तस्दीक कर रही है। उल्लेखनीय है कि करोड़ों के शराब घोटाले में शामिल एक आरोपी से भी नव्या के करीबी संबंध रहे हैं।
नव्या से ड्रग्स लेने वालों में कार कारोबारी के अलावा डूमरतराई के इंटीरियर कारोबारी सहित कई रईसजादे शामिल हैं। नव्या के पास मिले आधा दर्जन मोबाइलों के मैसेज, नकदी ट्रांजेक्शन आदि की जांच की जा रही है। संदेहियों से क्राइम ब्रांच की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। युवती के खाते में पैसा भेजने वालों को बुलाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स पार्टी करने वालों की संख्या काफी अधिक है। जिन्हें नव्या के जरिए ड्रग्स पहुंचाया जा रहा था।
नव्या के साथ ड्रग्स तस्करी करने वाले पार्टनर अयान परवेज को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह नव्या के साथ ही मुंबई आना जाना करता था। अयान टिकरापारा के मोतीनगर का रहने वाला है। नव्या के साथ ड्रग्स तस्करी के सबूत मिलने के बाद अयान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
कबीर नगर थाने में दर्ज हेरोइन तस्करी के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। इस गैंग के सरगना हीरापुर निवासी रूपिन्दर सिंह उर्फ पिन्दर उर्फ पाबलो और उसकी मां जेल में है। पिंदर पंजाब में पाकिस्तानी ड्रग्स माफिया से जुड़़े कंवलजीत सिंह और अन्य से हेरोइन लेकर रायपुर लाता था। इस मामले में पुलिस ने पंजाब से जसनसिंह उर्फ लव को गिरफ्तार किया है। जसन का भी पाकिस्तान कनेक्शन है। पुलिस इसकी जांच कर रही है।
Drugs Mafia: टिकरापारा थाने में दर्ज एनडीपीएस के मामले की जांच के दौरान पुलिस को पंजाब के चरणजीत ङ्क्षसह उर्फ चांद और गुरजीत सिंह उर्फ गुरुजी की जानकारी मिली। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने 4 अगस्त को कमल विहार में छापा मारकर पंजाब निवासी लवजीत सिंह और रायपुर के सुवित श्रीवास्तव को पकड़ा था।
आरोपियों के पास करीब आधा किलो हेरोइन बरामद हुई थी। लवजीत पंजाब से हेरोइन लाता था। लवजीत को चरणजीत और गुरजीत ही हेरोइन देते थे। इस मामले में लवजीत, सुवित और उसके अन्य साथी जेल में हैं। आरोपियों को चरणजीत और गुरजीत ही ड्रग्स सप्लाई करते थे।