CG Crime: पाकिस्तान से रायपुर ड्रग्स का कारोबार, मुख्य डीलर सहित पांच आरोपी गिरफ्तार

पिंदर करीब 6 साल से रायपुर में हेरोइन तस्करी में संलिप्त है। हीरापुरा निवासी पिंदर मूलत: पंजाब का रहने वाला है। वह पंजाब के बड़े ड्रग्स माफिया कंवलजीत सिंह से जुड़ा है। कंवलजीत पाकिस्तान के ड्रग्स नेटवर्क का हिस्सा है। कंवलजीत के पास पाकिस्तान से ड्रग्स आती है। ड्रग्स लाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते थे। कंवलजीत से ड्रग्स खरीदकर पिंदर रायपुर भेजता था। इसके बाद उसके ड्रग्स पैडलर कंज्यूमरों तक सप्लाई करते थे। पुलिस कंवलजीत की भी तलाश में लग गई है।