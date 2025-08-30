Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG Crime: पाकिस्तान से रायपुर ड्रग्स का कारोबार, मुख्य डीलर सहित पांच आरोपी गिरफ्तार

CG Crime: रायपुर में हेरोइन तस्करी में संलिप्त है। हीरापुरा निवासी पिंदर मूलत: पंजाब का रहने वाला है। वह पंजाब के बड़े ड्रग्स माफिया कंवलजीत सिंह से जुड़ा है।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 30, 2025

CG Crime: पाकिस्तान से रायपुर ड्रग्स का कारोबार, मुख्य डीलर सहित पांच आरोपी गिरफ्तार

CG Crime: रायपुर में पाकिस्तान की ड्रग्स (हेरोइन) खपाने वाले मुख्य डीलर को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने मुख्य डीलर, उसकी मां सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस रैकेट में शामिल पंजाब के बड़े माफिया की तलाश की जा रही है। वह फरार है। मामले का खुलासा करते हुए आईजी अमरेश मिश्रा ने बताया कि ऑपरेशन निश्चय के तहत मादक पदार्थों का गोरखधंधा करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

इसी के तहत पिछले दिनों कबीर नगर इलाके में हेरोइन तस्करी करने वालों का बड़ा सिंडिकेट उजागर हुआ था। इस दौरान खुलासा हुआ कि पूरे शहर में पंजाब से हेरोइन भेजने में हीरापुर निवासी रूपिंदर सिंह उर्फ पिंदर उर्फ पाब्लो शामिल है। वह पंजाब से आना-जाना करता था। इसके बाद कबीर नगर पुलिस ने विशेष टीम बनाकर पिंदर के घर पर छापा मारा। उसे और उसकी मां रानो को गिरफ्तार किया गया। शेषञ्चपेज ९

झ्र इसके अलावा पिंदर के सिंडिकेट में शामिल नौशाद खान, मोहम्मद खान और अरबाज खान को भी गिरफ्तार किया गया। पिंदर के कब्जे से 91 ग्राम अफीम, 87 ग्राम हेरोइन (चिट्टा), एक कंट्री मेड पिस्टल और 82 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक एक्ट के साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है।

कई मामले हैं दर्ज

पिंदर के खिलाफ आमानाका, सरस्वती नगर में हेरोइन तस्करी के कई मामले में वांटेड है। पिछले दिनों आमानाका थाने में दर्ज ड्रग्स तस्करी करते पकड़े गए सेवा सिंह से पिंदर के बारे में पुलिस को पता चला। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की थी।

तस्करी का पैसा मां लेती थी

पुलिस के मुताबिक पिंदर ड्रग्स तस्करी का पैसा हरप्रीत, विजय मोटवानी के अलावा अपनी मां रानो के बैंक खाते में भी लेता था। उनकी मां ने ड्रग्स तस्करी का पैसा जानते हुए भी अपने बैंक खाते का इस्तेमाल होने दिया। पुलिस ने उन्हें बीएनएस की धारा 111 के तहत आरोपी बनाया गया है।

नाम बदलकर सक्रिय था आरोपी

आरोपी रूपिंदर उर्फ पिंदर रायपुर में पिंदर के नाम से चर्चित था। पंजाब में वह खुद को पाबलो उर्फ पॉब्लो बताता था। रायपुर में भी ड्रग्स तस्करी के लिए ही आता था। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

पाकिस्तान से जुड़े हैं तार

पिंदर करीब 6 साल से रायपुर में हेरोइन तस्करी में संलिप्त है। हीरापुरा निवासी पिंदर मूलत: पंजाब का रहने वाला है। वह पंजाब के बड़े ड्रग्स माफिया कंवलजीत सिंह से जुड़ा है। कंवलजीत पाकिस्तान के ड्रग्स नेटवर्क का हिस्सा है। कंवलजीत के पास पाकिस्तान से ड्रग्स आती है। ड्रग्स लाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते थे। कंवलजीत से ड्रग्स खरीदकर पिंदर रायपुर भेजता था। इसके बाद उसके ड्रग्स पैडलर कंज्यूमरों तक सप्लाई करते थे। पुलिस कंवलजीत की भी तलाश में लग गई है।

