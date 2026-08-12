Hasdeo River Crocodile: हसदेव नदी का जलस्तर बढ़ने से गांवों तक पहुंच रहे मगरमच्छ, वन विभाग ने बढ़ाई निगरानी

करतला वन मंडल के रेंजर अक्ष ऋषि ने बताया कि कुछ दिन पहले तरदा में एक छोटा मगरमच्छ मिला था। उस समय ग्रामीणों ने इलाके में और मगरमच्छ होने की आशंका जताई थी। दोबारा मगरमच्छ देखे जाने की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन अभी तक मगरमच्छ नहीं मिला है। वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में नजर बनाए हुए है। मगरमच्छ की मौजूदगी की पुष्टि के लिए आसपास के नदी क्षेत्र और एनीकट के आसपास सर्च किया जा रहा है।