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Bus Accident: कोरबा में भीषण सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस और बोलेरो की आमने-सामने टक्कर, 35 यात्री थे सवार

Bus Accident: यात्रियों से भरी बस और बोलेरो की आमने-सामने टक्कर में कई लोग घायल हो गए। बस में 35 यात्री सवार थे। सड़क किनारे खड़े ट्रकों को हादसे की वजह माना जा रहा है, पुलिस जांच में जुटी है।
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कोरबा

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Love Sonkar

Aug 03, 2026

Bus Accident

बस और बोलेरो की आमने-सामने टक्कर (photo Patrika)

Korba Bus Accident: कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसे ने लोगों को दहला दिया। बिलासपुर से कोरबा आ रही यात्रियों से भरी यादव बस और बोलेरो की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई। दुर्घटना के बाद सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

बस में 30 से 35 यात्री थे सवार

जानकारी के अनुसार, हादसे के समय यादव बस में करीब 30 से 35 यात्री सवार थे। टक्कर के कारण बस में बैठे कई यात्रियों को चोटें आईं, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में महिलाएं और अन्य यात्री भी शामिल बताए जा रहे हैं।

अपडेट जारी है।

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Updated on:

03 Aug 2026 03:07 pm

Published on:

03 Aug 2026 03:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Bus Accident: कोरबा में भीषण सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस और बोलेरो की आमने-सामने टक्कर, 35 यात्री थे सवार

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