Bus Accident: कोरबा में भीषण सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस और बोलेरो की आमने-सामने टक्कर, 35 यात्री थे सवार

Korba Bus Accident: कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसे ने लोगों को दहला दिया। बिलासपुर से कोरबा आ रही यात्रियों से भरी यादव बस और बोलेरो की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई। दुर्घटना के बाद सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।