‘देखो भाई को कैसे हंसाता हूं’, कहते ही बंद हो गई 10 साल की मासूम की धड़कन, कोरबा में दुखद घटना

जानकारी के अनुसार मूल रूप से गढ़ उपरोड़ा की रहने वाली मृत बच्ची रोमा राज अक्सर अपने छोटे भाई के साथ हंसी मजाक कर खेलती थी। इस बीच जरा सी लापरवाही ने मासूम की जान ले ली। बच्ची तीसरी क्लास में पढ़ाई करती थी, वहीं स्कूल से आने के बाद दिनभर अपने छोटे भाई के साथ खेलती। लेकिन सोमवार को यह हंसी दुखद घटना में बदल गई। परिजनों ने बताया कि खेल के दौरान रोमा ने गमछे को ऊपर बांधकर उसमें सिर डालने की कोशिश की। जिसके चलते गमछे में गला फंसने से उसकी मौत हो गई।