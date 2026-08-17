Korba News: देखो मैं कैसे तैरकर बाहर आता हूं, दोस्त संग शर्त लगा डैम में कूदा युवक, 48 घंटे बाद भी लापता

Chhattisgarh Bango Dam: मूसलाधार बारिश से एक बार फिर हसदेव नदी उफान पर है। कोरबा जिले के मिनीमाता बांगो बांध के सभी 9 गेट खोल दिए हैं। इससे कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच लापरवाही के चलते एक दर्दनाक हादसा हो गया। दोस्तों के साथ डैम घूमने आए 24 वर्षीय युवक बांगो बांध में छलांग लगा दी। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। घटना के 48 घंटे के बाद भी युवक का पता नहीं चल पाया है।