मौत से पहले फूट-फूटकर रोई सास, वीडियो में बोली- ‘मेरी बहू ने..’ कोरबा पुलिस जांच में जुटी

Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक सास ने अपनी बहनों को वीडियो जारी करने के बाद मौत को गले लगा लिया। वीडियो में बहू को जिम्मेदार बताते हुए अपने साथ हुए घटनाओं को बताया। साथ ही मौत की जिम्मेदार भी बहू को बताया। पुलिस ने महिला का शव बरामद कर मामले की जांच में जुट गई है। इधर वीडियो वायरल होने से सनसनी फैल गई। घटना को लेकर लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं।