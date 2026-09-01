Coal crisis: बारिश ने बढ़ाई बिजली घरों की चिंता, 45 प्लांटों में कोयले का संकट, छत्तीसगढ़ बेफिक्र

Coal crisis in CG:@राजेश कुमार। सावन और भादो में लगातार हो रही झमाझम बारिश ने कोयला खदानों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। प्रदेश के कोरबा जिले सहित देशभर में रुक-रुककर हो रही भारी बारिश के कारण साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) और कोल इंडिया की अन्य कंपनियों की खदानों में कोयला उत्पादन काफी घट गया है। खदानों में पानी भरने और कैप्टिव कोल ब्लॉक्स से खनन प्रभावित होने के कारण बिजली संयंत्रों तक कोयला पहुंचाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।