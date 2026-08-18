Food Safety Raid: छत्तीसगढ़ में रक्षाबंधन से पहले प्रशासन सख्त, मिठाई और डेयरी उत्पादों के लिए जाएंगे सैंपल, मिलावटखोरों पर होगी कार्रवाई

रक्षाबंधन के दौरान मिठाई और दूध से बने उत्पादों की मांग बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने इन उत्पादों की विशेष जांच करने का निर्णय लिया है। अभियान के दौरान मिठाई, नमकीन, कन्फेक्शनरी, डेयरी उत्पाद, दूध और दूध से बनी मिठाइयों के सैंपल लिए जाएंगे। खाद्य कारोबारियों द्वारा तैयार और बेचे जा रहे उत्पादों की गुणवत्ता, निर्माण प्रक्रिया, भंडारण व्यवस्था और लेबलिंग की जांच की जाएगी। अधिकारियों की टीम बाजारों में पहुंचकर संदिग्ध खाद्य पदार्थों के नमूने संकलित करेगी और उन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच में खाद्य पदार्थ अमानक या मिलावटी पाए जाने पर संबंधित कारोबारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।