छत्तीसगढ़ से विदेश जाने वालों की संख्या में बंपर बढ़ोतरी, पासपोर्ट बनवाने के आवेदन 125% बढ़े

Passport Application Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ से विदेश जाने वालों का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, नौकरी से लेकर अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में प्रदेश के लोग तेजी से विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 25 वर्षों में राज्य में पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या में 152 गुना का रेकॉर्ड इजाफा हुआ है। आंकड़ों पर नजर डालें तो जब साल 2007 में रायपुर में क्षेत्रीय पासपोर्ट दफ्तर की शुरुआत हुई थी, तब पूरे साल में मात्र 373 पासपोर्ट के आवेदन आए थे। इसके विपरीत, साल 2025 में रेकॉर्ड 56991 पासपोर्ट बनाए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि कोरोना संक्रमण के दौर में जब पूरी दुनिया थम गया था, उस संकट काल में भी प्रदेश में करीब 27000 पासपोर्ट जारी किए गए थे।