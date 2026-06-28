28 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

रायपुर के 30 से ज्यादा मोहल्ले फिर डूबेंगे! NHAI ने रखी ये तीन शर्तें, पत्रिका की पड़ताल में बड़ी लापरवाही उजागर

Raipur News: निगम-एनएचएआई की खींचतान का खामियाजा फिर से लोगों के लिए सिर दर्द बनाने वाला है। पत्रिका ने ग्राउंड में जाकर इसकी पड़ताल की है। जिसमें कई अहम बातों का खुलासा हुआ है..
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Jun 28, 2026

raipur city news today

फिर डूबेंगे रायपुर के 30 से ज्यादा मोहल्ले ( Photo - Patrika )

Chhattisgarh News: अजय रघुवंशी. प्रोफेसर कॉलोनी सहित वामनराव लाखे वार्ड की लगभग एक लाख की आबादी को इस मानसून में भी जलभराव से राहत मिलने की उम्मीद टूटती नजर आ रही है। वजह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने रिंग रोड के बीचों-बीच नालियों के पानी को उस पार भेजने के प्रोजेक्ट में तीन शर्त रख दी है। पत्रिका ने अपनी पड़ताल में पाया कि 15 दिन पहले ही एनएचएआई ने नया अपटेड दिया है।

Raipur News: शर्त पर पूरा प्रोजेक्ट अटका

इसी शर्त पर अब पूरा प्रोजेक्ट अटका हुआ है। प्रोफेसर कॉलोनी सहित 30 से अधिक मोहल्लों के लिए यह बारिश फिर चुनौतीपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि पानी निकलने का रास्ता ही नहीं है। रिंग रोड की नालियों से पानी उस पार चिंगरी नाला तक नहीं पहुंच पाता। इसे कनेक्ट करने के लिए रिंग रोड की बीचों-बीच खोदाई करके पानी को चिंगरी नाले से जोड़ना होगा।

NHAI की लापरवाही, रिंग रोड बनाया, नाला नहीं

सूत्रों के मुताबिक रिंग रोड निर्माण के समय ही बीचों-बीच नालियों के पानी को बड़े नाले से कनेक्ट किया जाना था। तब यह समस्या उसी समय लगभग 60-70 से प्रतिशत कम हो जाती। (Raipur News) रिंग रोड के इस पार जमा होने वाले पानी को नाले के उस पार स्थित चिंगरी नाले से जोड़कर स्थायी निकासी व्यवस्था तैयार करना चाहिए था, जो काम 15 साल पहले कर लिया जाना था। इस पर अभी योजना बनाई जा रही है।

प्रोफेसर कॉलोनी में जलभराव के प्रमुख कारण

  1. प्लाटिंग और कॉलोनी बनाने में पुराने नालों और प्राकृतिक ड्रेनेज चैनलों का खत्म होना।
  2. इससे बारिश का पानी अपने प्राकृतिक मार्ग से नहीं निकल पाता।
  3. कई स्थानों पर नालियां संकरी हैं, लेकिन क्षेत्र की क्षमता के मुताबिक नालियों का निर्माण नहीं।
  4. बारिश से पहले नालियों की पर्याप्त सफाई नहीं होने पर उनमें गाद, प्लास्टिक और कचरा जमा होना।
  5. लो-लाइंग एरिया-प्रोफेसर कॉलोनी के कुछ हिस्से आसपास के क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत निचले स्तर पर स्थित हैं।
  6. मुख्य नालों और जल निकासी परियोजनाओं की कमी

ये हैं एनएचएआई की शर्त

  1. रिंग रोड में 1.2 मीटर गहराई से कवरिंग होनी चाहिए।
  2. एक छोर से ड्रिलिंग मशीन के जरिए पाइप पुशिंग से काम हो, न कि ओपन ट्रेंच एक्सेवेशन से।
  3. काम के दौरान लैब से थिकनेस रिपोर्ट लगातार प्रस्तुत हो।

ये हैं निगम का जवाब

  1. महाराजबंध तालाब से पानी प्रोफेसर कॉलोनी के रास्ते से आता है। पाइप को कनेक्ट करने के लिए गहराई का लेवल 0.9 मीटर है।
  2. पाइप पुशिंग से काम करना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए रोड साइड काफी चौड़ी जगह चाहिए, साथ ही रिंग रोड से इस पार से उस पार पाइप पुशिंग के लिए हाईपॉवर ड्रिलिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी।
  3. लैब थिकनेस रिपोर्ट से कोई दिक्कत नहीं है। इसे प्रस्तुत किया जा सकता है।

मेयर मीनल चौबे ने कहा कि रिंग रोड- नं.1, प्रोफेसर कॉलोनी जलभराव मामले में हमने एनएचएआई को प्रजेंटेशन सौंपा है। एनएचएआई ने तीन अलग-अलग बिंदुओं पर शर्त रखी है। इस संबंध में हमने पुन: डिटेल रिपोर्ट एनएचएआई को भेजा है। वर्तमान में जवाब का इंतजार है।

एनएचएआई, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, दिग्विजय सिंह ने कहा कि रिंग रोड से नाला कनेक्ट करने के लिए नगर-निगम से प्रस्ताव मिला है। इस संबंध में निगम के जवाब का अध्ययन करते हुए इस पर पुन: चर्चा करेंगे।

विधायक सुनील सोनी ने कहा कि प्रोफेसर कॉलोनी सहित आस-पास के अन्य क्षेत्रों में जलभराव खत्म करने व रिंग रोड से उस पार नाला कनेक्ट करने के लिए राशि स्वीकृत हो चुकी है। मैं नगर-निगम और एनएचएआई में एक बार फिर बात करता हूं, ताकि समस्या का शीघ्र निराकरण हो सके।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 Jun 2026 12:00 pm

Published on:

28 Jun 2026 11:59 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर के 30 से ज्यादा मोहल्ले फिर डूबेंगे! NHAI ने रखी ये तीन शर्तें, पत्रिका की पड़ताल में बड़ी लापरवाही उजागर

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से क्यों जा रहे डॉक्टर? 6 साल में 550+ ने छोड़ी नौकरी, फैकल्टी की कमी बढ़ी

Chhattisgarh Medical Colleges:
रायपुर

छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत! खाद के लिए टोकन व्यवस्था पूरी तरह से खत्म, कृषि मंत्री ने की घोषणा

Chhattisgarh News, chhattisgar farmers
रायपुर

2028 चुनाव की तैयारी में जुटी BJP! छत्तीसगढ़ के किसान से युवा तक हर वर्ग पर रहेगा फोकस, रिपोर्ट से होगी समीक्षा

BJP Chhattisgarh
रायपुर

अब AI करेगा परीक्षा की निगरानी, UPSC के बाद छत्तीसगढ़ में CGPSC-व्यापम सिस्टम बदलने की उठी मांग

CGPSC AI Technology
रायपुर

रात 12 बजे के बाद जागता है रायपुर का फूड कल्चर, Burger-Pizza और बिरयानी की बढ़ी डिमांड, रोज 20 लाख तक के ऑर्डर

Online Food Delivery Raipur
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.