रायपुर के 30 से ज्यादा मोहल्ले फिर डूबेंगे! NHAI ने रखी ये तीन शर्तें, पत्रिका की पड़ताल में बड़ी लापरवाही उजागर

सूत्रों के मुताबिक रिंग रोड निर्माण के समय ही बीचों-बीच नालियों के पानी को बड़े नाले से कनेक्ट किया जाना था। तब यह समस्या उसी समय लगभग 60-70 से प्रतिशत कम हो जाती। (Raipur News) रिंग रोड के इस पार जमा होने वाले पानी को नाले के उस पार स्थित चिंगरी नाले से जोड़कर स्थायी निकासी व्यवस्था तैयार करना चाहिए था, जो काम 15 साल पहले कर लिया जाना था। इस पर अभी योजना बनाई जा रही है।