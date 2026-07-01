Thunderstorm Safety Tips: छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली से लगातार हो रही मौतें, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी

Chhattisgarh Thunderstorm: प्रदेश में भले ही मानसून नहीं छाया हो, लेकिन इसके असर से आकाशीय बिजली से लगातार मौतें हो रही हैं। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट में लोगों से कहा गया है कि बारिश के दौरान पेड़ के नीचे खड़े न हों। पक्के मकान में जाएं। प्रदेश में आकाशीय बिजली से हर साल 300 से ज्यादा मौतें होती हैं। पत्रिका ने 14 जून के अंक में आसमानी आफत, सीबी क्लाउड में छिपा 30 करोड़ वोल्ट का खतरा शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। इसमें आकाशीय बिजली गिरने के कारणों व इससे बचने के उपायों को भी बताया था।