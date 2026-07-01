1 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Thunderstorm Safety Tips: छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली से लगातार हो रही मौतें, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी

Thunderstorm Death: आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं और लगातार हो रही मौतों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

image

पीलू राम साहू

Jul 01, 2026

Thunderstorm Sky Lighting

छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली से लगातार हो रही मौतें (Photo AI)

Chhattisgarh Thunderstorm: प्रदेश में भले ही मानसून नहीं छाया हो, लेकिन इसके असर से आकाशीय बिजली से लगातार मौतें हो रही हैं। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट में लोगों से कहा गया है कि बारिश के दौरान पेड़ के नीचे खड़े न हों। पक्के मकान में जाएं। प्रदेश में आकाशीय बिजली से हर साल 300 से ज्यादा मौतें होती हैं। पत्रिका ने 14 जून के अंक में आसमानी आफत, सीबी क्लाउड में छिपा 30 करोड़ वोल्ट का खतरा शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। इसमें आकाशीय बिजली गिरने के कारणों व इससे बचने के उपायों को भी बताया था।

आकाशीय बिजली एक प्राकृतिक आपदा

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि आकाशीय बिजली एक प्राकृतिक आपदा है, जिससे थोड़ी-सी सावधानी अपनाकर जन हानि एवं गंभीर दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। मौसम खराब होने, बादल गरजने या बिजली चमकने की स्थिति में लोगों को खुले मैदान, खेत, पहाड़ी, जलाशय, पेड़ के नीचे तथा ऊंचे स्थानों पर रुकने से बचना चाहिए।
नदी, तालाब से भी दूर रहें

लोहे की रॉड खतरनाक

बिजली कड़कने के दौरान नदी, तालाब अथवा अन्य जल स्रोतों से दूर रहें तथा धातु के कृषि उपकरण, लोहे की रॉड, तार अथवा अन्य धातु की वस्तुओं के साथ खुले स्थान पर न रहें। साथ ही मौसम विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी चेतावनियों का पालन करें। यदि कोई व्यक्ति खुले में फंस जाए तो जमीन पर पूरी तरह लेटने के बजाय दोनों पैरों को साथ रखकर नीचे झुक जाए, सिर नीचे रखें तथा अन्य लोगों से कुछ दूरी बनाए रखें। इससे आकाशीय बिजली गिरने की स्थिति में जोखिम कम किया जा सकता है।

प्रभावित को गोबर में न गाड़ें

यदि किसी व्यक्ति पर आकाशीय बिजली गिर जाए तो घबराए नहीं। प्रभावित व्यक्ति को छूना पूरी तरह सुरक्षित होता है। उसे तत्काल सुरक्षित स्थान पर ले जाएं तथा 108 एम्बुलेंस सेवा अथवा निकटतम अस्पताल से तुरंत संपर्क करें तथा तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाएं। यदि व्यक्ति सांस नहीं ले रहा हो अथवा नाड़ी नहीं चल रही हो तो प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सीपीआर प्रारंभ किया जा सकता है तथा शीघ्र अस्पताल पहुंचाना चाहिए। इससे गंभीर की जान बचाने में आसानी होगी। अंधविश्वास में न आएं। गोबर में न गाड़ें।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

01 Jul 2026 02:18 pm

Published on:

01 Jul 2026 02:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Thunderstorm Safety Tips: छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली से लगातार हो रही मौतें, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ से विदेश जाने वालों की संख्या में बंपर बढ़ोतरी, पासपोर्ट बनवाने के आवेदन 125% बढ़े

Chhattisgarh news
रायपुर

हे मेघराज! अब अमृत बरसा दो, छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश के लिए हुआ विशेष वरुण यज्ञ, देखें VIDEO

Chhattisgarh Rain
रायपुर

EV Policy: छत्तीसगढ़ में दिल्ली जैसी ईवी नीति लागू करने की मांग, इदरीस गांधी बोले- रोड टैक्स और पंजीयन शुल्क में मिले राहत

Chhattisgarh EV Policy
रायपुर

छत्तीसगढ़ के 156 खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी, चुने गए उत्कृष्ट खिलाड़ी, हाईलेवल कमेटी का फैसला

Chhattisgarh News,
रायपुर

Nakti Village: घर टूट गया तो क्या हुआ, दोबारा बनेगा, पीड़ितों का दर्द सुन भूपेश और बैज ने दिया साथ का भरोसा

Nakti Village
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.