फ्रांस-जर्मनी में गूंजी बांस की तान, अब इलाज के लिए तरस रहे अंतरराष्ट्रीय कलाकार विक्रम यादव, प्रदेश सरकार ने भी मोड़ ली नजर

साहित्यकार और यादव समाज के संरक्षक पवन यादव को जब अंतरराष्ट्रीय कलाकार विक्रम यादव के बीमार होने की खबर मिली तो वे मिलने गए और हाल जाना। पवन का कहना है कि लोक कलाकार केवल अपनी कला से समाज का मनोरंजन नहीं करते, बल्कि प्रदेश की संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने का काम भी करते हैं। ऐसे कलाकारों के लिए सरकार की ओर से सम्मानजनक पेंशन, नियमित आर्थिक सहायता और बेहतर चिकित्सा सुविधा तय की जानी चाहिए, ताकि उनका जीवन सम्मानपूर्वक गुजर सके।