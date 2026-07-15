72 स्कूली बच्चों को बचाने शिक्षिका ने लगा दी जान की बाजी, डोंगरगांव में बड़ा हादसा टला

Dongargaon News: छत्तीसगढ़ के डोंगरगांव के बीजाभांठा शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल में एक बड़ा हादसा टल गया। पहली कक्षा के दौरान नए स्कूल भवन के छज्जे पर बने छत्ते से अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने क्लासरूम में हमला कर दिया। इस हमले से स्कूल में अफरा-तफरी मच गई और कुल 72 विद्यार्थी प्रभावित हुए। हादसे में 32 छात्र-छात्राओं को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगांव में भर्ती कराया गया, जबकि 40 बच्चों का स्कूल में ही प्राथमिक उपचार किया गया। गंभीर रूप से प्रभावित तीन छात्राओं विमला (10वीं), भनेश्वरी (12वीं) और नम्रता (11वीं) को सांस लेने में तकलीफ के कारण ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखना पड़ा।