राजनांदगांव में बिजली विभाग के 490 पद खाली, आधे कर्मचारियों के भरोसे पूरे जिले का जिम्मा

जिले में लाखों उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाने, फाल्ट सुधारने, ट्रांसफार्मर और लाइन मेंटेनेंस जैसे महत्वपूर्ण कार्य सीमित कर्मचारियों के भरोसे किए जा रहे हैं। गर्मी और बारिश के मौसम में शिकायतों की संख्या बढऩे पर कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव बन जाता है, जिससे सुधार कार्यों में देरी हो रही। इस बीच उपभोक्ता हलाकान हो जाते हैं, पिछले दिनों रात में ऐसी स्थिति बन गई थी, तो महामाया चौक में आक्रोशित लोगों ने चक्काजाम कर दिया।