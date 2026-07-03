रायपुर के बाद अब राजनांदगांव में चलेगा बुलडोजर! कलेक्टर ने जारी किया नोटिस, कभी भी हो सकती है बड़ी कार्रवाई

इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन पहले भी सक्रिय रहा है। हाल ही में मनगटा क्षेत्र में लगभग 150 एकड़ भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई थी। जांच में सामने आया था कि बिना वैधानिक अनुमति के जमीन की खरीद-फरोख्त कर मिनी सिटी बसाने की तैयारी चल रही थी। प्रशासन ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाई और जमीन कारोबारियों की योजनाओं पर पानी फेर दिया।