Raipur Nakti Gaon: विधायक कॉलोनी में नहीं रहेंगे कांग्रेस MLA, सांसद बृजमोहन बोले- पीड़ितों के साथ खड़े हैं

Chhattisgarh News: एयरपोर्ट के पास नकटी गांव के ग्रामीणों के घरों को तोड़कर बेदखल करने का मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। कांग्रेस जहां इस मामले को लेकर लगातार सरकार, उनके मंत्रियों, विधायकाें और प्रशासन को घेर रही है। वहीं, भाजपा संगठन और मंत्रियों ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। इस मामले में कांग्रेस के 10 विधायकों ने मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर विधायक आवास बनाने का विरोध जता चुके हैं। वहीं, इस मामले में भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल और पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल मुखर होकर सामने आए। पूर्व विधायक पटेल ने इस मामले में सीएम से मुलाकात करने की भी बात कही है। वहीं, विधायक अनुज शर्मा का भी बयान सामने आया है।