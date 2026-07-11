Naxal Free District: बंदूकों से किताबों तक का सफर, मोहला में नक्सल बेस कैंप अब बनेंगे बच्चों की पाठशाला

जिला पुलिस अधीक्षक वाई.पी. सिंह ने बताया कि नक्सलमुक्त घोषित क्षेत्रों से सुरक्षा बलों की वापसी के बाद खाली हो रहे बेस कैंपों को स्कूल और कौशल विकास केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि मानपुर के पूर्व बेस कैंप में इसी शैक्षणिक सत्र से स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय का संचालन शुरू हो चुका है, जो इस बदलाव की पहली सफल मिसाल है। यह पहल इस बात का संकेत है कि जिन इलाकों में कभी बंदूकें और सुरक्षा रणनीतियां केंद्र में थीं, वहां अब शिक्षा, कौशल और विकास की नई कहानी लिखी जा रही है।