Theft in Court: भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में चोरों का धावा, भीषण गर्मी में विशेष न्यायाधीश के कोर्ट और चेंबर की एसी बंद

बैकुंठपुर। कोरिया जिले के छिंदडांड़ स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय भवन में चोरों (Theft in Court) ने धावा बोल दिया। चोर अपने साथ एसी का कॉपर पाइप ले उड़े। इससे इस भीषण गर्मी में विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज बैकुंठपुर के कोर्ट और चेंबर की एसी बंद हो गई है। मामले की रिपोर्ट कोर्ट के नाजिर ने चरचा थाने में दर्ज कराई है। पुलिस अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले (Theft) की जांच में जुट गई है। घटना 28 मई की रात की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि घटना दिवस की रात पुलिस के एक जवान और 2 नगर सैनिकों की ड्यूटी लगी थी, इसके बावजूद चोरी की घटना उनकी मुस्तैदी पर गंभीर सवाल खड़े करता है।