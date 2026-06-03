Wife Murder: थप्पड़ के बदले पत्नी ने भी जड़े थप्पड़ तो पति ने कुल्हाड़ी से काट दिया गला, बोला- गैरमर्दों से करती थी बात

बरबसपुर। एमसीबी जिले के नागपुर चौकी अंतर्गत मंगलवार की रात एक युवक ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या (Wife Murder) कर दी। युवक को शक था कि उसकी पत्नी अन्य मर्दों से भी बात करती है। इसी बीच मंगलवार की रात उसने पत्नी से खाना मांगा तो उसने मना कर दिया। इस पर पति ने थप्पड़ जड़ दिया, बदले में पत्नी ने भी उसे थप्पड़ मार दिया। इससे गुस्साए पति ने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। इसकी सूचना आरोपी के परिजन ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को बुधवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।