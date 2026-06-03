MLA-Naib Tehsildar controversy: विधायक की बहन के समर्थन में उतरीं मितानिन, कलेक्टर से बोलीं- नायब तहसीलदार को सस्पेंड करिए

अंबिकापुर। सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो और नायब तहसीलदार तुषार मानिक (MLA-Naib Tehsildar controversy) के बीच का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधायक की गिरफ्तारी को लेकर जहां प्रदेशभर में तहसीलदार और नायब तहसीलदार हड़ताल पर हैं। वहीं विधायक के समर्थन में भी भाजपा मंडल अध्यक्ष समेत उनके समर्थक खड़े हो गए हैं। उन्होंने नायब तहसीलदार की गिरफ्तारी और विधायक पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की है। अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इधर विधायक की बहन सीमा धनकी के सपोर्ट में अब मितानिन संघ आ गया है। मितानिनों ने बुधवार की दोपहर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नायब तहसीलदार को सस्पेंड करने की मांग की है।