Heart Breaking News: पुणे में जहरीली शराब से बेटे की मौत, घर पहुंचा शव तो मां को लगा ऐसा सदमा, उसकी भी मौत

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र से एक हृदयविदारक घटना सामने आई हैं। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे में काम करने गए एक युवक की जहरीली शराब के सेवन से मौत हो गई थी। 3 दिन बाद जब शव घर पहुंचा तो मां का रो-रोकर हाल-बेहाल हो गया। इसी बीच उसे ऐसा गहरा सदमा लगा कि कुछ देर बाद उसकी भी मौत (Heart Breaking News) हो गई। इस घटना से पूरे गांव में भी मातम पसर गया है। फिर काफी गमगीन माहौल में मां-बेटे का अंतिम संस्कार किया गया। इधर पति के बाद सास की भी मौत हो जाने से मृतक की पत्नी व मासूम बेटे पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।