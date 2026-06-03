3 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Heart Breaking News: पुणे में जहरीली शराब से बेटे की मौत, घर पहुंचा शव तो मां को लगा ऐसा सदमा, उसकी भी मौत

Heart Breaking News: आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से महाराष्ट्र के पुणे में काम करने गया था युवक, बेटे का शव देखते ही मां को लगा गहरा सदमा, पत्नी व बच्चों पर टूटा दुखों का पहाड़

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jun 03, 2026

Heart breaking news

Dead body demo pic

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र से एक हृदयविदारक घटना सामने आई हैं। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे में काम करने गए एक युवक की जहरीली शराब के सेवन से मौत हो गई थी। 3 दिन बाद जब शव घर पहुंचा तो मां का रो-रोकर हाल-बेहाल हो गया। इसी बीच उसे ऐसा गहरा सदमा लगा कि कुछ देर बाद उसकी भी मौत (Heart Breaking News) हो गई। इस घटना से पूरे गांव में भी मातम पसर गया है। फिर काफी गमगीन माहौल में मां-बेटे का अंतिम संस्कार किया गया। इधर पति के बाद सास की भी मौत हो जाने से मृतक की पत्नी व मासूम बेटे पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

सीतापुर के ग्राम उलकिया निवासी राजेंद्र टोप्पो पिता सुबन 35 वर्ष मजदूरी करता था। पिता की मौत के बाद घर में उसकी 55 वर्षीय मां सुखमनिया के अलावा पत्नी व 2 वर्षीय पुत्र साथ रहते थे। आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से 6 महीने पहले वह अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर महाराष्ट्र के पुणे (Maharashtra) में काम करने गया था। वहां रहकर वह मजदूरी कर रहा था।

बताया जा रहा है कि वह शराब भी पीता था। इसी बीच 27-28 मई को जहरीली शराब के सेवन से उसकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। इससे उसकी मौत (Death from drink liquor) हो गई। इससे पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पूणे से वह 3 दिन बाद पति का शव लेकर घर पहुंची। शव देख मां दहाड़ मार-मारकर रोने लगी।

Heart Breaking News: सदमे में मां की भी मौत

बेटे के शव देख लगातार रोने से उसकी भी तबीयत अचानक बिगड़ गई और सदमे में उसकी भी मौत हो गई। बेटे के बाद मां की मौत से गांव के लोगों की आंखें भी नम हो गईं। फिर ग्रामीणों ने परिजन के साथ मिलकर 1 जून को दोनों का अंतिम संस्कार किया। इधर मां-बेटे की मौत (Mother-Son death) से पत्नी व मासूम बेटे अनाथ हो गए।

गरीबी पलायन की वजह

गरीबी व गांव में रोजगार (Employment) के अभाव की वजह से राजेंद्र परिवार समेत पलायन को मजबूर हुआ। अभी शासकीय योजना के तहत गांवों में चलने वाले निर्माण कार्य ठप पड़े हुए हैं। इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव हो गया है और भारी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से लोग दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन कर रहे हंै।

Sky Lightning: बारिश से बचने पेड़ के नीचे खड़ी 6 महिलाओं पर गिर गई आकाशीय बिजली, 1 की मौत, 5 गंभीर

ये भी पढ़ें
Sky lightning, sky lightning fell in MCB

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Jun 2026 02:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Heart Breaking News: पुणे में जहरीली शराब से बेटे की मौत, घर पहुंचा शव तो मां को लगा ऐसा सदमा, उसकी भी मौत

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

MLA Vs Naib Tehsildar: अब विधायक के समर्थक बोले- 2 दिन के भीतर नायब तहसीलदार को गिरफ्तार नहीं किया तो करेंगे उग्र आंदोलन

MLA Vs Naib Tehsildar
अंबिकापुर

National Highway News: बारिश में अंबिकापुर-रामानुजगंज एनएच पर बढ़ेगी परेशानी, कीचड़ और जाम से लोगों का होगा सामना

National Highway news
अंबिकापुर

Chhattisgarh Unique Place: यहां सब उल्टा-पुल्टा, उल्टी दिशा में बहता है पानी, उल्टी चलती है गाड़ी, देखकर चकरा जाएगा सिर

Chhattisgarh Unique place, Ultapani Mainpat
अंबिकापुर

Strike for MLA Arrest: तहसीलदार-नायब तहसीलदारों की हड़ताल जारी, बोले- जब तक विधायक की गिरफ्तारी नहीं होगी, यहीं बैठेंगे

Strike for MLA arrest, Naib Tehsildar beaten case
अंबिकापुर

Child Died in Battery Blast: खेलते-खेलते बच्चों ने आग में डाल दी बैटरी, ब्लास्ट होने से 1 वर्षीय भाई की मौत

Battery blast, child died in battery blast
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.