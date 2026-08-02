भिलाई स्टील प्लांट चोरी कांड में नया मोड़, भाजपा नेता निकला स्क्रैप खरीद-बिक्री का आरोपी

Vaishali Nagar BJP Mandal: लोहा चोरी मामले में गिरफ्तार होते ही भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन ने वैशाली नगर मंडल कोषाध्यक्ष भास्कर मुदलियार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से छह वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन द्वारा जारी सूचना के अनुसार प्रदेश संगठन के निर्देश एवं जिला संगठन प्रभारी रामजी भारती की सहमति से यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। आदेश मेें स्पष्ट किया है कि निष्कासन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।