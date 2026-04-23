सिलेंडर से मुक्ति की ओर रायपुर! 25 दिन में 8000 घरों तक पहुंचेगा PNG कनेक्शन, हजारों घरों को मिलेगी राहत(photo-patrika)
Raipur PNG Connection: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। गैस वितरण एजेंसी ने अगले 25 दिनों में 8000 घरों तक कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है, जिससे शहर के हजारों परिवारों को सुरक्षित, किफायती और निरंतर गैस आपूर्ति का लाभ मिलने की उम्मीद है।
अभियान के तहत अब तक करीब 700 उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। एजेंसी द्वारा घर-घर जाकर लोगों को योजना की जानकारी दी जा रही है और मौके पर ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा शहर के विभिन्न इलाकों में कैंप लगाकर भी प्रक्रिया को तेज किया गया है।
परियोजना के दूसरे चरण में 20 से अधिक हाउसिंग सोसायटियों को शामिल किया गया है, जहां लगभग 15 हजार घरों तक PNG कनेक्शन पहुंचाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए पाइपलाइन बिछाने और तकनीकी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है।
उपभोक्ताओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए 24x7 सेवा और हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए गए हैं। किसी भी समस्या या जानकारी के लिए उपभोक्ता सीधे संपर्क कर सकते हैं, जिससे सेवाओं का उपयोग सरल, त्वरित और अधिक प्रभावी हो गया है।
PNG कनेक्शन को LPG की तुलना में अधिक सुरक्षित और किफायती विकल्प माना जाता है। पाइपलाइन के जरिए सीधी सप्लाई होने से गैस रिसाव का खतरा कम रहता है और सिलेंडर बदलने की झंझट खत्म हो जाती है। निरंतर उपलब्धता और सुविधा के कारण शहर में इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है।
विशेषज्ञों के अनुसार PNG कनेक्शन का विस्तार घरेलू खर्च को कम करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक होगा। यह स्वच्छ ईंधन होने के कारण प्रदूषण को घटाता है और शहरी जीवन को अधिक सुरक्षित व सुविधाजनक बनाता है। आने वाले समय में अधिक घरों तक इसकी पहुंच से शहर की जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है।
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