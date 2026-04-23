23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

सिलेंडर से मुक्ति की ओर रायपुर! 25 दिन में 8000 घरों तक पहुंचेगा PNG कनेक्शन, हजारों घरों को मिलेगी राहत

Raipur PNG Connection: रायपुर में PNG कनेक्शन का विस्तार तेजी से हो रहा है, जहां 25 दिनों में 8000 घरों तक गैस पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिससे लोगों को सस्ती, सुरक्षित और निरंतर गैस सप्लाई मिलेगी।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Apr 23, 2026

सिलेंडर से मुक्ति की ओर रायपुर! 25 दिन में 8000 घरों तक पहुंचेगा PNG कनेक्शन, हजारों घरों को मिलेगी राहत(photo-patrika)

सिलेंडर से मुक्ति की ओर रायपुर! 25 दिन में 8000 घरों तक पहुंचेगा PNG कनेक्शन, हजारों घरों को मिलेगी राहत(photo-patrika)

Raipur PNG Connection: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। गैस वितरण एजेंसी ने अगले 25 दिनों में 8000 घरों तक कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है, जिससे शहर के हजारों परिवारों को सुरक्षित, किफायती और निरंतर गैस आपूर्ति का लाभ मिलने की उम्मीद है।

Raipur PNG Connection: रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में तेजी

अभियान के तहत अब तक करीब 700 उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। एजेंसी द्वारा घर-घर जाकर लोगों को योजना की जानकारी दी जा रही है और मौके पर ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा शहर के विभिन्न इलाकों में कैंप लगाकर भी प्रक्रिया को तेज किया गया है।

दूसरे चरण में 15 हजार घर होंगे कवर

परियोजना के दूसरे चरण में 20 से अधिक हाउसिंग सोसायटियों को शामिल किया गया है, जहां लगभग 15 हजार घरों तक PNG कनेक्शन पहुंचाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए पाइपलाइन बिछाने और तकनीकी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है।

24 घंटे सेवा और हेल्पलाइन सुविधा

उपभोक्ताओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए 24x7 सेवा और हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए गए हैं। किसी भी समस्या या जानकारी के लिए उपभोक्ता सीधे संपर्क कर सकते हैं, जिससे सेवाओं का उपयोग सरल, त्वरित और अधिक प्रभावी हो गया है।

सुरक्षित और किफायती विकल्प

PNG कनेक्शन को LPG की तुलना में अधिक सुरक्षित और किफायती विकल्प माना जाता है। पाइपलाइन के जरिए सीधी सप्लाई होने से गैस रिसाव का खतरा कम रहता है और सिलेंडर बदलने की झंझट खत्म हो जाती है। निरंतर उपलब्धता और सुविधा के कारण शहर में इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है।

लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

विशेषज्ञों के अनुसार PNG कनेक्शन का विस्तार घरेलू खर्च को कम करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक होगा। यह स्वच्छ ईंधन होने के कारण प्रदूषण को घटाता है और शहरी जीवन को अधिक सुरक्षित व सुविधाजनक बनाता है। आने वाले समय में अधिक घरों तक इसकी पहुंच से शहर की जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Apr 2026 11:00 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / सिलेंडर से मुक्ति की ओर रायपुर! 25 दिन में 8000 घरों तक पहुंचेगा PNG कनेक्शन, हजारों घरों को मिलेगी राहत

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Jaggi Murder Case: जग्गी हत्याकांड में बड़ा अपडेट! अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, सरेंडर टला

जग्गी हत्याकांड (photo source- Patrika)
रायपुर

Govt Holiday Cancelled: जनगणना और सुशासन तिहार के लिए बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द

सुशासन तिहार के लिए बड़ा फैसला (photo source- Patrika)
रायपुर

BSc नर्सिंग सीटों पर संकट! 7751 में से सिर्फ 4460 को INC मान्यता, हजारों छात्राओं की नौकरी पर खतरा

BSc नर्सिंग सीटों पर संकट! 7751 में से सिर्फ 4460 को INC मान्यता, हजारों छात्राओं की नौकरी पर खतरा(photo-patrika)
रायपुर

रेत संकट से राहत की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़, अवैध खनन पर सख्ती और निर्माण कार्यों को मिलेगी रफ्तार

रेत संकट से राहत की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़, अवैध खनन पर सख्ती और निर्माण कार्यों को मिलेगी रफ्तार(photo-patrika)
रायपुर

77 करोड़ का स्काई वॉक भगवान भरोसे! बिना मॉनिटरिंग चल रहा काम, ये है रायपुर में ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ की हकीकत

77 करोड़ का स्काई वॉक भगवान भरोसे! बिना मॉनिटरिंग चल रहा काम, ये है रायपुर में ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ की हकीकत
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.