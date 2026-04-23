सिलेंडर से मुक्ति की ओर रायपुर! 25 दिन में 8000 घरों तक पहुंचेगा PNG कनेक्शन, हजारों घरों को मिलेगी राहत

विशेषज्ञों के अनुसार PNG कनेक्शन का विस्तार घरेलू खर्च को कम करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक होगा। यह स्वच्छ ईंधन होने के कारण प्रदूषण को घटाता है और शहरी जीवन को अधिक सुरक्षित व सुविधाजनक बनाता है। आने वाले समय में अधिक घरों तक इसकी पहुंच से शहर की जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है।

