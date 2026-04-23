लू की दस्तक… 24 से 26 अप्रैल तक बढ़ेगी मुश्किलें, गर्मी का रेड अलर्ट जारी, दोपहर में घर से निकलना खतरनाक

मौसम विशेषज्ञ एचपी चंद्रा के अनुसार, वर्तमान में एक द्रोणिका मराठवाड़ा से कोमोरिन क्षेत्र तक लगभग 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई तक सक्रिय है। इसके साथ ही, एक प्रति चक्रवात अंदरूनी महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर कर्नाटक के ऊपर 3.1 से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तारित है। इन मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से प्रदेश में शुष्क मौसम बना हुआ है, जिससे तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है।