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लू की दस्तक… 24 से 26 अप्रैल तक बढ़ेगी मुश्किलें, गर्मी का रेड अलर्ट जारी, दोपहर में घर से निकलना खतरनाक

CG Heatwave Alert: छत्तीसगढ़ में गर्मी का असर फिर तेज होने वाला है। अगले 24 घंटों में तापमान 3 डिग्री तक बढ़ने के आसार हैं, जिससे मध्य क्षेत्र में लू जैसी स्थिति बन सकती है।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Apr 23, 2026

लू की दस्तक... 24 से 26 अप्रैल तक बढ़ेगी मुश्किलें, गर्मी का रेड अलर्ट जारी, दोपहर में घर से निकलना खतरनाक(photo-patrika)

लू की दस्तक... 24 से 26 अप्रैल तक बढ़ेगी मुश्किलें, गर्मी का रेड अलर्ट जारी, दोपहर में घर से निकलना खतरनाक(photo-patrika)

CG Heatwave Alert: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर गर्मी का प्रकोप तेज होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों के बाद अधिकतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। खासकर प्रदेश के मध्य हिस्सों में गर्म हवाओं का असर बढ़ेगा, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है।

CG Heatwave Alert: 26 अप्रैल तक लू जैसे हालात की चेतावनी

मौसम विभाग ने साफ किया है कि 24 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच मध्य छत्तीसगढ़ में लू जैसी स्थिति बन सकती है। इस दौरान दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाएं चलने की संभावना है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी है।

दुर्ग रहा सबसे गर्म, अंबिकापुर सबसे ठंडा

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में तापमान में स्पष्ट अंतर देखने को मिला। दुर्ग में अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा। वहीं, अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कुछ इलाकों जैसे नानगुर में हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की गई, लेकिन इससे गर्मी से राहत नहीं मिल सकी।

मौसम प्रणाली का असर

मौसम विशेषज्ञ एचपी चंद्रा के अनुसार, वर्तमान में एक द्रोणिका मराठवाड़ा से कोमोरिन क्षेत्र तक लगभग 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई तक सक्रिय है। इसके साथ ही, एक प्रति चक्रवात अंदरूनी महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर कर्नाटक के ऊपर 3.1 से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तारित है। इन मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से प्रदेश में शुष्क मौसम बना हुआ है, जिससे तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है।

अगले दो दिन रहेगा शुष्क मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, आगामी दो दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। आसमान साफ रहने से सूर्य की तीव्रता और अधिक महसूस होगी, जिससे दिन के तापमान में और इजाफा हो सकता है।

राजधानी रायपुर का मौसम

राजधानी रायपुर में आज आकाश मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिन और रात दोनों समय गर्मी का असर बना रहेगा, जिससे लोगों को असहजता महसूस हो सकती है।

स्वास्थ्य पर असर, सावधानी जरूरी

भीषण गर्मी और लू के चलते स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और थकान जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में पर्याप्त पानी पीना, हल्के कपड़े पहनना और धूप से बचाव करना जरूरी है।

क्या करें और क्या न करें

दोपहर 12 से 3 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें
अधिक मात्रा में पानी और तरल पदार्थ लें
सिर को ढककर बाहर निकलें
बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें

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Published on:

23 Apr 2026 08:47 am

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