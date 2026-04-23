वन नेशन-वन राशन कार्ड बना मजाक, लोगों को खाली हाथ लौटा रहे दुकानदार, हितग्राही बोले- नहीं मिल रहा हक…

जबकि उन हितग्राहियों का राशन कार्ड भी उसी दुकान का है, लेकिन वे पहले दूसरे दुकान से राशन लेते है, एमरजेंसी के कारण यहां लेने पहुंचे। अब इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि दुकानदार ने हितग्राही से कहा कि चावल नहीं है, जो रेगुलर के ग्राहक है पहले उन्हें राशन दिया जाएगा। जबकि दुकानदार के पास पर्याप्त स्टॉक है।