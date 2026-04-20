Raigarh Accident: ट्रेलर की टक्कर से पोती की मौत, दादा गंभीर रूप से घायल

मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के उर्दना स्थिति कृष्णापुर निवासी पितरुस तिर्की (50) अपनी पोती ममता तिर्की (14) के साथ रविवार को स्कूटी में सवार होकर भगवानपुर स्थिति सोसायटी में चावल लेकर वापस घर लौट रहे थे। दोपहर करीब 12 बजे सीएमएचओ तिराहे पर पहुंचे थे कि पीछे से आ रहे ट्रेलर चालक ने उन्हें चपेट में ले लिया। हादसे से ममता तिर्की पहिया के नीचे आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई।